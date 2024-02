V tradičním čase i na tradičním místě, tedy v kulturním domě Na Plzeňce se v pátek 23. února uskutečnil berounský městský bál. V letošním roce byl po celý večer taneční parket nasvícen modrými reflektory a prostředí tak působilo velice tajemně.

Bál zahájila starostka města Soňa Chalupová, která přivítala nejen významné hosty jako 1. místopředsedkyni a poslankyni Parlamentu ČR Věru Kováčovou či senátora Jiřího F. Oberfalzera s manželkou, ale i všechny další v sále.

Na úvod berounského městského bálu patřil taneční parket tanečnicím z R.A.K. Beroun. Poté již svůj první ze čtyř tanečních bloků patřil Timbre music, kteří až do půlnoci hráli k tanci a poslechu.

Taneční parket, jak je již v Berouně velmi dobrým zvykem, se bleskurychle zaplnil tanečními páry. Skvělá a velice praktická změna přišla během večera, kdy se o krátkých přestávkách losovala tombola.

Ve 22.10 večerního času se sál na berounské Plzeňce "ponořil" do úplné tmy, aby vyniklo chystané vystoupení ILUSIAS - UV show, které bylo dech beroucí, úžasné a všem se moc zamlouvalo. O čemž svědčil bouřlivý a dlouho trvající potlesk. Od půlnoci, jak již je skoro na všech plesech tradicí, se vyměnila živá hudba za DJ. Ne jinak to bylo i na berounském městském bále, kde až do druhé hodiny ranní hrál DJ Michal Pácalt.

