Muzeum Českého krasu si na měsíc březen připravilo plno zábavných aktivit. Těšit se můžete na velikonoční akci, na které se naučíte plést pomlázku či na zajímavé výstavy i komentovanou vycházku okolím Tetína.

Muzeum Českého krasu Beroun. | Foto: facebook muzeumberoun

Přijďte si do Berouna nostalgicky zavzpomínat na dětství. Ve zdejším Muzeu Českého krasu budou jsou až do 17. března k vidění oblíbené retro hračky. Expozičně-herní výstava Chemoplast Brno hravě i zdravě představuje populární stavebnice, skládačky, deskové hry a další výrobky od společnosti Chemoplast Brno z let 1945–2008.

K vidění jsou nezapomenutelné cvrnkací fotbaly, hokeje, basketbaly, edukativní Abeceda, cestovní deskové hry Mikádo a Domino, plastové hračky nejen na pískoviště, funkční diaprojektor DIAX, různé stavebnice a skládačky, výrobní odznaky, atd.

Čarovné jarní bylinky

Zajímá vás kouzlo léčivých bylinek? Pokud ano, nenechte si ujít 10. března od 14 hodin bylinkářskou přednášku PharmDr. Dagmar Váňové, která vás za hudebního doprovodu provede očisťjícími a sílu po zimě dodávajícími bylinkami z naší oblasti.

Bylinkářská přednáškaZdroj: Muzeum Českého krasu

Domů rozhodně neodejdete s prázdnou, přednášející si pro účastníky připravila detoxikační směsi na játra a ledviny, semínka léčivých bylinek a k zakoupení bude na místě i pampeliškové a trnkové víno. O akci je velký zájem, proto je nutné si místo předem rezervovat na tel. 601 374 246 nebo na pokladna@muzeum-beroun.cz

Vyrobte si pomlázku, jak z Ladova obrázku

Muzeum České krasu v Berouně zve na svůj velikonoční program pro školy, při kterém se žáci seznámí s nejrůznějšími technikami pletení pomlázek. Program akce je zaměřený nejen na trénink technik pletení pomlázek, ale i na tradice s nimi spojené a na příběh jejich vzniku.

Komentovaná vycházka okolím Tetína

Chcete se dozvědět více o okolí Tetína? Tak právě pro vás je připravena komentovaná procházka pro okolí Tetína spolu s průvodcem, který vám otevře dveře do historie tohoto malebného regionu.

Během vycházky průvodce probere počátky Tetína, jeho náboženský význam a vznik, ale také promluví o využití místních vápenců. V plánu je navštívit také valy starověkého hradiště, kde kdysis sídlila sv. Ludimla a zaniklé lomy, které v minulém století sloužily jako zdroj vápence pro údolí Litavky. Vycházka je naplánovaná na 23. března, kdy se zájemci sejdou v 10:30 na autobusové zastávce v Tetíně, kde startuje procházka za poznáním.

Komentovaná vycházka okolím TetínaZdroj: Muzeum Českého krasu

Po zimní přestávce opět Muzeum Českého krasu otevírá i své další pobočky. Městské muzeum v Žebráku poslední březnový týden potěší milovníky ševcovského řemesla, pro které se koná ve středu 27. března výstava na toto téma. Nesmí chybět ani velikonoční dílnička, kde dojde i na výrobu zvířátek z vizovického těsta pod vedením Mistra tradiční rukodělné výroby Stredočeského kraje, na tu se mohou zájemci těšit ve čtvrtek 28. března od 13.00. V těchto dnech se v žebráckém muzeum zároveň otevře galerie českého malíře a cestovatele Jaroslava Hněvkovského.

Zajímají-li vás spíše památky, určitě vás potěší nabídka Muzea Hořovicka, kde bude připravena na pátek 29. března výstava Hrady a zámky na historických fotografií a v čase Velikonoc bude pro veřejnost zpřístupněna i Plzeňská brána v Berouně.

