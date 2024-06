BEROUNSKO

Hrad Křivoklát pro děti

Kdy: sobota 15. června od 10 hodin

Kde: Hrad Křivoklát

Za kolik: Vstupné 100 korun, pro děti do 5 let vstup zdarma

Proč přijít: Hrad Křivoklát otevře své brány dětem i dospělým, kteří mají rádi zábavu. Návštěvníci se mohou těšit na zábavný program v podobě vystoupení Báry Ladrové a jejích kamarádů, loutkového souboru Rolnička a zazní také krásný zpěv žáků ZŠ Písečná Chomutov. Pro děti budou připraveny dílničky.

Food festival Kdy: sobota 15. června od 10 do 19 hodin

Kde: louka u zámku v Dobřichovicích

Za kolik: Vstupné 100 korun, ZTP a děti do 12 let mají vstup zdarma Proč přijít: V Dobřichovicích se koná již tradičné food festival s názvem Všechny chutě světa. I tento rok bude z čeho vybírat, návštěvníci mohou ochutnat kavkazské speicality, jamajské menu, sušený hmyz, tuniský street food, americké hamburgery a soustu dalšího. Chybět nebude ani bohatý doprovodný program.

Ze zámeckého Food Festu v Králově dvoře:

Zámecký Food Fest v Králově Dvoře 20. května 2023 | Video: Pavel Paluska

Berounské hradby

Kdy: sobota 15. června od 10 do 23 hodin

Kde: Beroun, Husovo náměstí

Proč přijít: Husovo náměstí v Berouně v sobotu ožije 10. ročníkem městských slavností s názvem Berounské hradby. Návštěvníci se mohou těšit na hudební vystoupení, jarmark i přehlídku malých pivovarů. Nebude chybět ani program pro děti. Akcí provede moderátor Petr Jančařík.

BENEŠOVSKO

Bleší trh v Sázavě Kdy: sobota 15. června od 9 hodin

Kde: Náměstí Voskovce a Wericha v Sázavě, plac pod javory

Za kolik: zdarma Proč přijít: jarmark nabízí výměnu, nákup, darování starých či starších věcí

Pilníkovo pozdní odpoledne

Kdy: sobota 15. června od 14 hodin

Kde: Čerčany, v areálu firmy ŽPSV vedle vlakového nádraží.

Za kolik: 299 Kč, děti do 15 let a senioři nad 70 let zdarma

Proč přijít: atraktivní podívaná na krkolomné kousky odvážných jezdců na motocyklech organizovaná Petrem „Pilníkem“ Pilátem. Na nebi letecká akrobacie Martina Šonky

BOLESLAVSKO

Krajská Soutěž v požárním sportu Kdy: sobota 15. června a 16. června

Kde: Městský stadion, Mladá Boleslav Proč přijít: O víkendu 15. a 16. června se v areálu Městského stadionu v Mladé Boleslavi uskuteční Krajská soutěž v požárním sportu profesionálních a dobrovolných hasičů. V sobotu diváci uvidí v dopoledním programu závody na 100 metrů s překážkami, kde se představí muži HZS, ženy SDH a muži SDH. Stejné obsazení budou mít i odpolední štafety na 4 x 100 metrů s překážkami. Nedělní dopoledne bude patřit požárnímu útoku. O co nejlepší časy budou opět usilovat všechna družstva mužů i žen. Součástí soutěže je výstup do čtvrtého podlaží cvičné věže pomocí jednohákového žebříku.

Exkurze za sysly

Kdy: Neděle 16. června od 10 hodin

Kde: Sraz u informační tabule, Svojsíkova ulice, Mladá Boleslav

Proč přjít: Ekocentrum Klenice zve zájemce na exkurzi za syslem obecným. Již třetím rokem odborníci pracují na lokalitě Radouč a v Bezděčíně, kde provádějí výzkum zaměřený na soužití sysla obecného a člověka. Účastníci nedělní exkurze se dozví zajímavosti o tomto roztomilém a ohroženém hlodavci. Budou moci poznat metody odchytu a výzkumu a zjistit, co se zatím o mladoboleslavských syslech podařilo zjisti. Exkurzi povede Irena Schneiderová.

KLADENSKO

Sejdeme se u pohádky na Čabárně Kdy: v sobotu 15. června od 9.30 hodin

Kde: park Lesík v Kladně

Za kolik: 50 korun za hrací kartu Přijďte se svými dětmi ve věku odd tří o šesti let na připravovanou herní akci. Trasa není okružní. Terén je bez problému sjízdný pro kočárek. Pouze psy prosím nechte doma. Na akci je třeba se dopředu přihlásit, a to nejpozději do 12. června na e-mail: aneta.ondrackova@nsev-kladno.cz.

Na Homoláku se natáčí vánoční pohádka Tři princezny. Byli jsme u toho

Na Homoláku se natáčí vánoční pohádka Tři princezny. Byli jsme u toho | Video: Deník/Jana Hájíčková

KOLÍNSKO

Plaketová jízda 2024

Kdy: sobota 15. června od 8.00

Kde: Karlovo náměstí, Kolín

Proč přijít: Veteran Car Club Kolín pořádá v sobotu 15. června Plaketová jízda 2024. Jde již o 39. ročník výstavy a soutěže auto a moto veteránů. Proběhne v sobotu od 8 hodin na Karlově náměstí.

KUTNOHORSKO

Makačíno – festival zámeckého divadla na Kačině Kdy: 15. a 16. června vždy od 10 hodin

Kde: Svatý Mikuláš, zámecký park Kačina

Za kolik: neuvedeno Proč přijít: Přijďte navštívit 7. ročník malého zámeckého divadla. Čekají na vás pohádky i zajímavá představení. A můžete si přinést i piknikovou deku. Při nepřízni počasí se představení přesunou do vnitřních prostor.

MĚLNICKO

Za traktory na Kokořínsko

Kdy: sobota 15. června od 10.00

Kde: Březinka u Kokořína, hřiště

Za kolik: vstupné dobrovolné

Druhý ročník setkání přátel traktorů, kde se představí nejen traktory, ale také různé samohyby nebo moderní i historická vozidla. Program zahrnuje od 12.00 i soutěže zručnosti a od 15.00 spanilou jízdu.