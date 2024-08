Josef Kotrba, malíř, který celý život tvořil především pro své vlastní potěšení, se dostává zpět do povědomí veřejnosti. Díky dvěma novým výstavám v Praze a Berouně, se můžete blíže seznámit s jeho bohatým dílem, které bylo dlouhou dobu skryto před zraky veřejnosti.

Josef Kotrba (1896-1983) byl původně architekt a stavitel, jehož malířská tvorba zůstávala po dlouhá léta stranou zájmu. Používal různé materiály, od překližky až po pytlovinu, a jeho díla spojují realismus s fantazií, což zaujalo jak odborníky, tak laiky. Kotrba sám údajně připomínal Charlieho Chaplina – a to nejen díky jeho vzhledu, ale i povahou.

Náhodný objev v Králově Dvoře

Obrazy Josefa Kotrby byly znovuobjeveny díky šťastné náhodě, když byly nalezeny na půdě jednoho domu v Králově Dvoře.

Tento objev přiměl Tomáše Hejtmánka, majitele galerie Arthouse Hejtmánek, k tomu, aby se pustil do obnovy a prezentace Kotrbova díla. Hejtmánek, který je nejen galeristou, ale i akademickým malířem a restaurátorem, okamžitě rozpoznal hodnotu nalezených maleb.

close info Zdroj: se svolením René Volfík zoom_in Tomáš Hejtmánek při instalaci děl Josefa Kotrby v pražském Arthousu.

První výstava, která proběhla minulý rok v pražském Arthousu, sklidila úspěch. Letos budou Kotrbovy obrazy vystaveny hned na dvou místech současně. Arthouse Hejtmánek v pražské Bubenči představí výstavu nazvanou "Nalezený malíř Josef Kotrba II" od 19. září do 31. října. Současně bude od 20. září do 31. října probíhat výstava "Josef Kotrba, zapomenutý malíř" v Muzeu Českého krasu v Berouně.

Muzeum Českého krasu v Berouně, kde Kotrba žil a tvořil, se do pátrání po tomto zapomenutém umělci zapojilo naplno. Díky práci v archivech a matrikách se podařilo shromáždit množství životopisných údajů, které významně obohatily obraz Kotrbova života a díla. Kurátorkou berounské výstavy je Jana Marečková a spolu s historičkou muzea Danou Hradilovou odhalily nové informace o malířově životě a práci.

Kotrbovy obrazy: Zrcadlo doby a fantazie

Kotrbovy obrazy představují pestrou paletu témat – od malebných městských zákoutí, přes industriální scenérie, až po fantaskní exotické krajiny. Některé obrazy zachycují reálná místa, jako například zaniklé Králodvorské železárny, jiné jsou plné pohádkové magie a exotiky.

Tomáš Hejtmánek popisuje Kotrbovu tvorbu jako „nízkoprahovou“, což znamená, že jeho barevné a optimistické umění s nádechem poezie oslovuje široké spektrum lidí – od běžných návštěvníků až po kunsthistoriky.

close info Zdroj: se svolením René Volfík zoom_in Tomáš Hejtmánek z pražského Arthousu a Karin Kriegerbecková z Muzea Českého krasu s obrazy Josefa Kotrby.

Pátrání po životě a díle Josefa Kotrby však zdaleka nekončí. Obě výstavy vybízejí návštěvníky, aby se podělili o další informace, které by mohly přinést nové pohledy na tohoto fascinujícího umělce.

Jak říká Tomáš Hejtmánek, příběh Josefa Kotrby je osvěžujícím připomenutím toho, že i v zapomenutých dílech se může skrývat nadčasová kvalita, která je schopná oslovit současného diváka.

Informace k výstavám

Výstava v Arthouse Hejtmánek v Praze bude otevřena od 19. září denně od 11 do 18 hodin, vstupné se pohybuje od 59 do 150 Kč. Muzeum Českého krasu v Berouně bude přístupné od 20. září denně kromě pondělí, vstupné je zde v rozmezí 25 až 80 Kč. Obě výstavy budou probíhat až do konce října.