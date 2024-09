V 16. hodin letošní letorosty zahájil velký kytarista Michal Pavlíček s doprovodnou kapelou. A tak se stan na králodvoském zámečku i za nepřízně počasí pomalu, ale jistě začal plnit.

Annabelle byla velice křehká blondýnka, ovšem její vystoupení bylo živé, strhující, a i ona si potlesk diváků po předvedeném výkonu určitě zasloužila. S přibývajícím časem se v programu dostalo na kapelu Mňága a Žďor. To již pokladnou přicházely desítky fanoušků této kapely, aby si její koncert nenechaly ujít.

Sobotní králodvorské Letorosty zahájil starosta města Králův Dvůr Petr Vychodil, společně s dvěma místostarosty města Beroun, Michalem Mišinou a Dušanem Tomčou. Nechyběl ani Jiří Oberfalzer senátor, který tento hudební festival kdy si dávno před několika lety zakládal. Letorosty 2024 si nenechal utéci ani poslanec parlamentu České republiky Jan Skopeček.

Úderem dvaadvacáté hodiny na pódium přišla kapela J.A.R. a to již necelých pět stovek návštěvníků bylo v tom správném rockovém „varu“. I když počasí nebylo právě ideální, těm co přišli to doopravdy nevadilo, vše včetně bohatého občerstvení a piva klaplo na jedničku.

