The Beatles Revival roztančili Hořovice. A došlo i na striptýz | Video: Jana Hájíčková

Jana Hájíčková dnes 10:34

V pátek 23. srpna rozezněly Hořovice nestárnoucí hity Hey Jude, Yesterday nebo Help! Do Hořovic přijela po jedenadvaceti letech koncertovat hudební skupina The Beatles Revival z Kladna. Jejich vystoupení si nenechaly ujít téměř dvě stovky fanoušků. A na závěr vystoupil také Karel Kahovec s hity Petra Nováka.