Celkový počet účastníků dosáhl úctyhodného čísla 98. Mezi nimi byla i skupina jezdců ze Světlé nad Sázavou, kteří na sraz dorazili po vlastní ose.

Kublovský sraz mopedů | Video: Pavel Paluska

Nejstarším účastníkem byl pan Matějka z Rakovníka, ročník 1941. Tento pán nejenže stále jezdí, ale jeho elán a energie jsou nakažlivé. Rozhodně inspiroval mladší generace nadšenců.

Slunce se opíralo do oblohy a přineslo počasí na jedničku s hvězdičkou, což celé akci dodalo skvělou atmosféru. Všichni účastníci nejenže dojeli do cíle, ale ani jeden moped nepotřeboval zásah technického anděla. Že by nějaké tajné know-how veteránů?

Po projížďce se všichni usadili k zaslouženému posezení, kde se kromě zážitků vyměňovala i spousta příběhů. Kublovský spolek mopedistů se navíc rozhodl pomoci oblastem postiženým povodněmi na Moravě. Částka 5 tisíc korun sice není vysoká, ale jak sami říkají – každá koruna pomáhá.

A tak se Kublov opět stal dějištěm jedinečné akce, kde moped Stadion ukázal, že není jen strojem, ale i zbraní proti stárnutí – aspoň tomu duševnímu. Když se spojí dobrá parta, trochu benzínu a kupa nadšení, není pochyb, že vznikne událost, na kterou budou všichni rádi vzpomínat.

Opět se potvrdilo, že moped Stadion je nejen technický skvost své doby, ale také prostředek, který dokáže spojit lidi napříč generacemi a přispět k dobré věci. Všichni se těší na 16. ročník.