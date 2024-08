BEROUNSKO

KEKS a Michal Šindelář

Kdy: sobota 10. srpna od 20:00

Kde: zámek Králův Dvůr

Za kolik: předprodej 250 Kč a na místě 300 Kč

Proč přijít: V rámci dalšího ročníku Kulturního léta uslyšíte v pátek 9. srpna 2024 na letní scéně na zámku v Králově Dvoře populární benešovskou rockovou kapelu KEKS, která má stále velmi mnoho fanoušků. Skupinu Keks není třeba dlouze představovat. Její působení na hudební scéně započal již na přelomu roku 1981 a 1982 Petr Dudík (klávesy a zpěv), který společně se Štěpánem Kojanem (kytara a zpěv), působí ve skupině dodnes. Neodmyslitelnou součást dnešního složení Keks tvoří i Václav Šobíšek (baskytara) a Václav Suchý (bicí a perkuse). Z původně „vesnické kapely“ hrající na zábavách, se propracovali až na pódia našich největších festivalů, pronikli do rádií, televize, ale i do ankety Zlatý Slavík. Hostem na jejich koncertu v Králově Dvoře bude Michal Šindelář. Kulturní a společenská akce se uskuteční v příjemném areálu zámku v Králově Dvoře na jeho zastřešené letní scéně za každého počasí.

Z vystoupení kapely Keks v Mladé Vožici. | Video: Eva Marešová

Oživení historie na hradě Točník Kdy: sobota 10. srpna od 9:00 do 17:00

Kde: hrad Točník

Za kolik: Dospělý - 300 Kč, děti - 150 Kč, děti do šesti let - zdarma, rodinné vstupné - 800 Kč Proč přijít: Za halasu šermířských klání a historické hudby kapely Turdus budete moci navštívit středověkou zbrojnici plnou zbraní, zabavit se lukostřelbou, vrháním seker, nebo se projít středověkým tržištěm. Po celém hradě na vás také čekají ukázky starých řemesel a chybět nebudou šermířská vystoupení.

Festival Závodí

Kdy: sobota 10. srpna od 15:00

Kde: Beroun - Závodí

Proč přijít: Vyražte na 12. ročník multižánrového hudebního festivalu na levém břehu Berounky. Zahrají vám Boží Muka, Diva Baara, James Harries, Flamengo Reunion Session a Tomáš Kočko s orchestrem. Akcí provede moderátor Jiří Holoubek

BOLESLAVSKO

Nezmaři Kdy: sobota 10. srpna od 19 hodin

Kde: amfiteátr Michalovická Putna Proč přijít: Folková hudební skupina, která je charakteristická vícehlasým vokálem s doprovodem akustických nástrojů, zahraje vlastní písně i světovou folkovou klasiku pod širým nebem.

Exkurze za nočními motýly a brouky

Kdy: sobota 10. srpna od 20 hodin

Kde: Vrchbělá

Proč přijít: Biolog Národního muzea Antonín Kůrka provede zájemce lokalitou zaniklé obce Vrchbělá, kde povede exkurzi o nočních motýlech a broucích.

KOLÍNSKO

Historické slavnosti Kolín Kdy: sobota 10. srpna od 10 hodin

Kde: Kmochův ostrov, Kolín Proč přijít: Skupina historického šermu a dobové hudby Páni z Kolína pořádá v sobotu 10. srpna od 10 hodin Historické slavnosti. V prostředí kolínského Kmochova ostrova se tentokrát mohou návštěvníci těšit na Empírový den za časů císaře Napoleona. Na programu bude divadlo, šerm, vystoupení kejklířů i tanečníků. K vidění bude vojenské ležení z dob Napoleona, výstava zbraní a či výstava bankovek. Připravena bude i ražba mincí či odlévaní munice. Chybět nebude ani historický jarmark.

KUTNOHORSKO

Country festival Kutnohorská kocábka – 41. ročník

Kdy: sobota 10. srpna od 13.00 hodin

Kde: Kutná Hora, park pod Vlašským dvorem

Za kolik: dospělí 300 korun, děti do 15 let a senioři nad 70 let 100 korun, děti do 110 cm a držitelé ZTP zdarma

Proč přijít: K času prázdnin v Kutné Hoře patří již od roku 1984 neodmyslitelně i festival country, bluegrassové, trampské a folkové muziky Kutnohorská kocábka. Letos zahrají Jiří Šmidt, Rednecky, Trampoty, Brzdaři, Daniels, Mandala, Johnny Cash Quintet, Epydemye.

MĚLNICKO

Mělnický košt Kdy: sobota 10. srpna od 15.00

Kde: Mělník, radniční dvůr

Za kolik:100 korun, vstupenkou je degustační sklenka Proč přijít: Svatovavřinecké slavnosti, letošním tématem jsou letní vína mělnických vinařů, svěží a lehká. Od 17.30 vystoupí Adovany a od 20.30 skupina Vltava. Pro nejmenší návštěvníky od 15.00 do 19.00 hodin program v parku u kostela sv. Petra a Pavla.

NYMBURSKO

Polabská Blaťanka

Kdy: neděle 11. srpna od 15.00

Kde: Kolonáda, Poděbrady

Proč přijít: Série kolonádní koncert na Lázeňské kolonádě v Poděbradech pokračuje i tento týden. V neděli od 15 se posluchači mohou těšit na vystoupení Polabské Blaťanky. Vstup je zdarma.

RAKOVNICKO