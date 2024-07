BEROUNSKO

TOP GUN: MAVERICK ve Wagonu

Kdy: pátek 26. července od 21:30

Kde: Wagon Hýskov

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: OÚ Hýskov ve spolupráci s Wagonem Hýskov Vás srdečně zvou na letní kino na fotbalovém hřišti. Můžete se těšit na pokračování dnes již kultovního filmu TOP GUN. Místa k sezení podle organizátorů budou, nicméně ideálně si vezměte s sebou deku.

Diskotéka Martina Hrdinky Kdy: sobota 27. července od 20:00

Kde: Nový Jáchymov, Letní parket "U Cechu"

Za kolik: 180 korun Proč přijít: Přijďte to roztočit na letní parket Vinárny U Cechu na diskotéku legendárního DJe Martina Hrdinky. Vstupenky můžete v předprodeji zakoupit právě ve Vinárně U Cechy během provozních hodin.

Rockabilly CZ Rumble

Kdy: sobota 27. července

Kde: Lesní divadlo v Řevnicích, Divadelní ulice

Za kolik: 600 korun

Proč přijít: Hudební hosty nejen z tuzemské rockabilly scény, ale také z Německa či Velké Británie nabídne letošní již 16. ročník festivalu Rockabilly CZ Rumble. Brány se otevřou ve 13 hodin. Na akci se představý kapely Johnny Speed Up, česká rock´n´rollová legenda Pepa Pilař, Three Wild Guns z Hradce Králové, německá kapela Mad Guz & the Mojos, Slapdash, britská psychobilly kapela Long Tall Texans a o finále se postará Frankie Trier Band. Vstupenky budou k dostání pouze na místě.

close info Zdroj: se souhlasem Rockabilly CZ Rumble zoom_in Festival Rockabilly CZ Rumble.

Rozálie Havelková Kdy: neděle 28. července od 18:00

Kde: Náměstí Joachima Barranda Proč přijít: Přijďte si na náměstí vychutnat šanson v podání Rozálie Havelkové, který uslyšíte opět v rámci Berounského kulturního léta.

BENEŠOVSKO

Setkání rodáků a přátel Kamberka

Kdy: sobota 27. července od 10.00 hodin

Kde: Kamberk, na náměstí

Za kolik: zdarma

Proč přijít: živá hudba, pouťový jarmark, koňský povoz po vsi, taneční vystoupení, skupina historického šermu, prohlídka Venkovského muzea Kamberk s výkladem a další.

BOLESLAVSKO

Anenská pouť Kdy: 26. až 28. července

Kde: Mnichovo Hradiště Proč přijít: Anenská pouť se ponese v duchu klasické pouti. Na návštěvníky čekají houpačky, kolotoče, labutě, střelnice, ale také sladké pochutiny a bohaté občerstvení.

Letní tábor v obci Praskolesy děti milují. Má i vlastní bazén:

Letní tábor, který děti milují, je v obci Praskolesy. Má i vlastní bazén | Video: Jana Hájíčková

KOLÍNSKO

Letní kino na Nebovidské tvrzi

Kdy: pátek 26. července od 18.00

Kde: Tvrz Nebovidy

Proč přijít: Letní kino v historických kulisách si budou moci v pátek 26. července znovu užít návštěvníci Nebovidské tvrze. Ta své brány otevře v18 hodin. Připraveny opět budou dvě projekce. Promítání pro děti nabídne od 19 hodin film Tonda, Slávka a kouzelné světlo. V 21 hodin pak začne promítání pro dospělé, diváky čeká Aristokratka ve varu. Připraven bude doprovodný program. „Děti si mohou zahrát na čarostřelce s kuší, projít labyrintem, kulí srazit rytíře nebo vyzkoušet jinou z tvrzových her. Svou odvahu mohou prověřit v tajemném Pohádkovém sklepení. Zvonění kovářského kladiva o kovadlinu lze na tvrzi nejen zaslechnout, ale také si jej potěžkat a prověřit svou sílu. Vůni včelího vosku a trpělivost svíčkařky lze zažít ve svíčkárně,“ stojí v pozvánce na Letňák na tvrzi.

KUTNOHORSKO

Českomoravský pohár Nordic walking Kdy: sobota 27. července

Kde: Kutná Hora Proč přijít: Závody Nordic walking na 5 a 10 kilometrů se budou v sobotu konat v Kutné Hoře. Českomoravský pohár, který je součástí světového poháru ONWF, pořádá Českomoravská federace Nordic walking. Prezentace závodníků se koná od 7 do 10 hodin v parku pod Vlašským dvorem. Od 10.15 hodin dojde ke slavnostnímu zahájení, v 10.35 hodin pak na společnou rozcvičku. V 11 hodin odstartuje ve vlnách závod na 10 kilometrů, v 11.20 hodin pak odstartují závodníci na pětikilometrové trati. Vyhlášení vítězů je plánované na 14. hodinu.

MĚLNICKO

Kadlínská pouť

Kdy: sobota 27. a neděle 28. července od 10.00

Kde: Kadlín, náves, park, nádvoří úřadu

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Pouť v Kadlíně na Kokořínsku nabídne o posledním červencovém víkendu autodrom a další atrakce a jarmark s ukázkami řemesel. V sobotu od 20.30 taneční zábava pod širým nebem, kde hrají Kindlovi, v neděli od 14.00 před muzeem divadlo pro děti a v kostele sv. Jakuba Staršího mše svatá.