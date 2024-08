BEROUNSKO

Vinný košt & festival chutí

Kdy: v sobotu 31. srpna od od 11.00

Kde: Husovo náměstí, Beroun

Proč přijít: Husovo náměstí se počtvrté promění na místo, kde se uskuteční degustační festival. Můžete se těšit na vinařství z Čech a Moravy, gastronomii snoubící se s vínem i hudební program po celý den

Městské slavnosti Kdy: v sobotu 31. srpna od 16.00

Kde: Zámek Králův Dvůr

Za kolik: zdarma Proč přijít: Přijďte oslavit město Králův Dvůr. Hostem Městských slavností Králova Dvora bude skupina Sebastian, kapela Slza, Forbes a další. Součástí letošního ročníku bude také oslava 20. výročí získání statutu města. Slavnosti ukončí ve 22:00 ohňostroj.

Dobřichovické vinařské slavnosti

Kdy: v sobotu 31. srpna od 11.00

Kde: Dobřichovce

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Další ročník vinařských slavností na dobřichovickém zámku nabídne víno, jídlo, ale i dětské aktivity nebo živou muziku.

Speciální RETRO jízdy vlakem Kdy: v sobotu 31. srpna

Kde: Karlštejn, vlakové nádraží (Beroun)

Za kolik: zpáteční jízdné (Beroun-Praha) 390/290 Kč Proč přijít: Speciální RETRO jízdy s lokomotivou E499.118 po renovaci, služebním vozem Da a jedinečnou patrovou jednotkou Bpjo. Legendární souprava pražských příměstských, kterou jen tak nezažijete.

Hasiči ve Bzové oslavili 120. výročí od založení sboru:

Hasiči ve Bzové oslavili 120. výročí od založení sboru. Zahrála kapela Klapeto | Video: Jana Hájíčková

Loučení s prázdninami

Kdy: v neděli 1. září od 14.00

Kde: Hudlice na hřišti u lesa

Za kolik: vstup je dobrovolný

Proč přijít: Školní rok už klepe na dveře a proto je potřeba se pořádně rozloučit s prázdninami. Vemte své dětičky a doražte s nimi na hřiště u lesa v Hudlicích. Budou pro ně na místě připraveny soutěže zručnosti, lanovka, skákací hrad, ukázka různých sportů i tombola.

BENEŠOVSKO

Tankový den ve VTM Lešany Kdy: v sobotu 31. srpna, 9:30 – 19:00

Kde: Vojenské technické muzeum Lešany

Za kolik: zdarma Proč přijít: Stěžejním bodem programu Tankového dne ve VTM Lešany bude velká bojová ukázka, kterou připravil Vojenský historický ústav společně s Kluby vojenské historie, jejichž členové v této ukázce také aktivně vystoupí. Svým rozsahem půjde o skutečně mimořádné představení.

BOLESLAVSKO

Staré město žije

Kdy: sobota 31. srpna od 10 hodin

Kde: Staroměstské náměstí, Mladá Boleslav

Proč přijít: Po celý den se na náměstí bude konat spoustu akcí. Návštěvníci se mohou těšit na 5 míst, 23 účinkujících a 7 hodin nepřetržité zábavy. Na programu je divadlo, tanec, koncerty i výstavy

KLADENSKO

Pozdeňské pádlo Kdy: v sobotu 31. srpna od 14 hodin

Kde: Pozdeň

Za kolik: neuvedeno Proč přijít: Pozdeňští vodáci zvou všechny příznivce vody a dobré nálady na 23. ročník vodáckých závodů Pozdeňské pádlo. Od 20 hodin zahraje k tanci i poslechu kapela Někdy dobrý.

KOLÍNSKO

Blešák na vzduchu

Kdy: sobota 31. srpna

Kde: Park "u medvědů", Kolín

Proč přijít: Poslední prázdninová sobota přinese v Kolíně 29. Blešák na vzduchu. Akce se odehraje v parku “u medvědů”. Akce začne 31. srpna v 8.30 hodin. Místo konání je tentokrát park “u medvědů”, neboť původní místo konání, Komenského park, prochází revitalizací. „Bleší trh, bazar pro lidi, kteří chtějí prodávat svoje použité věci a pro všechny, kteří chtějí výhodně nakupit, ulovit něco zajímavého a znovu využít věci, které by se jinak vyhodili,“ píše se v pozvánce. Akce má trvat do 12.30, vstupné je dobrovolné a dává se do kasičky na stole organizátorů uprostřed blešáku.

Senior Miloš Urban myslí na děti. Chtěl by pro ně v Hořovicích pumptrack:

Senior Miloš Urban myslí na děti. Chtěl by pro ně v Hořovicích pumptrack | Video: Jana Hájíčková

KUTNOHORSKO

Kutnohorské PARKování Kdy: sobota 31. srpna od 13 do 18 hodin

Kde: Kutná Hora, park pod Vlašským dvorem

Za kolik: zdarma Proč přijít: Přijďte se rozloučit s prázdninami a zažít zábavné odpoledne. Čekají na vás hry a aktivity, dílničky, výroba šperků a dekorací, šití, tvoření z pedigu, skákací hrad nebo slackline.

MĚLNICKO

Turbo a Žízeň rock

Kdy: pátek 30. srpna od 19.00

Kde: Neratovice, letní kino

Za kolik: od 470 korun

Proč přijít: Česká poprocková skupina Turbo nestárnoucí Žízeň Rock, to znamená pořádnou rockovou jízdu.

Řecké odpoledne Kdy: pátek 30. srpna

Kde: Kralupy, zahrada za kulturním domem Vltava

Za kolik: 190, 290 korun Proč přijít: Řecké odpoledne, speciality z řecké restaurace Kréta z Kladna, taneční vystoupení a výuka řeckých tanců s lektory pod vedením Marthy Elefteriadu, koncert řecké kapely Prometheus, dílnička, letní kino: muzikál Mamma Mia! Here We Go Again. Bez letního kina vstupné pro dospělé 190 a pro děti do 14 let 100 korun, s kinem 290 a 200 korun.

Figaro v přírodě

Kdy: sobota 31. srpna od 19.00

Kde: Lhotka u Mělníka, hřiště

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: Figaro, hudební komedie na motivy děl Mozarta, da Ponteho, Beaumarchaise aTurriniho o záletném hraběti, kterého napraví láska. Představení z repertoáru Divadla A. Dvořáka v Příbrami je součástí programu Středočeského kulturního léta.

PŘÍBRAMSKO

Gastronomický festival Kdy: sobota 31. srpna od 10.00

Kde: Příbram, Nový rybník

Za kolik: 60 korun, děti do 12 let zdarma Proč přijít: Gastronomický festival s jídly z celého světa. Desítky prodejců, kulinářské show se známým kuchařem Radkem Šubrtem, soutěž v pojídání chilli, živá hudba DJ+saxofon, dětský program včetně soutěží, skákacího hradu, malování na obličej a mnoho dalšího. Končí v 19.00 hodin.

Dožínky

Kdy: sobota 31. srpna od 13.00

Kde: Petrovice, zámecký park

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Od 13.00 v kostele mše a svěcení hasičského praporu, od 14.00 v zámeckém parku Kovářovan, Kovačka, EFK Milevsko, od 20.00 Fantom. Jarmark, soutěže, program pro děti, přehlídka zemědělských strojů, prohlídka farmy.