Jana Hájíčková dnes 11:25

Kulturní komise Tmaň uspořádala v sobotu 14. září první zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi Den pro útulky, které mělo dobročinný charakter. Vybíraly se peníze a dárky pro zvířecí útulky Chlupáči v nouzi a Hand for help. Kvůli počasí se ale akce musela přesunout z fotbalového hřiště do kulturního domu. I tak si ji nenechaly ujít desítky lidí.