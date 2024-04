Na Husově náměstí si připravily své edukativní stánky Vojenské lesy a statky ČR, Lesy České republiky, Správa chráněné krajinné oblasti Český kras, Křivoklátsko, Brdy, Správa jeskyní ČR, Koněpruské jeskyně a Dům přírody Českého krasu, Muzeum Českého krasu, Dům dětí a mládeže Beroun, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hořovice a firmy Elektrowin a EKO-KOM.

Děti si tak na Den Země vyzkoušely recyklaci elektrozařízení, třídění odpadu, poznávat podle letorostů, kolik let bylo stromu, uhádnout zvířata, která okousala šišky, prohlédly si, jak vypadá včelstvo apod. „Na našem stánku máme tři kufry, v každém je základní složka a ukázky, co se z ní vyrábí. Například zde ropa, z které se vyrábí plast. Děti si mohly na všechno sáhnout a pak si vyzkoušely, do jakých popelnic přijdou jaké odpadky. Poměrně jim to šlo dobře, protože jsme v Berouně letos potřetí. Byli jsme už na přednáškách ve škole. Také si zde mohly zahrát domino, kde přiřazovaly k odpadu barvu popelnice, anebo puzzle s koloběhem recyklace,“ řekl Matyáš Krejčí z firmy EKO-KOM.