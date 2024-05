/FOTO, VIDEO/ K létu patří slunce, dobrá nálada, skvělé jídlo a muzika pod širým nebem. Deník přináší přehled těch největších akcí na Berounsku. Točník rozproudí Mig 21, v Králově Dvoře vystoupí J.A.R. a Hudlice rozburácí Wohnout.

Festival Letorosty 2022 | Video: Radek R. Kaša

Sezónu letních festivalů v Berouně zahájí druhý ročník street food festivalu. Ve středu 8. května od 10 do 19 hodin se Husovo náměstí zaplní stánky s dobrotami ze světových kuchyní, jako je jamajská, peruánská, indická, asijská, ale i česká. „Celkem půjde o padesát vystavovatelů. K poslechu zahraje a zazpívá zpěvačka Farhia Moalin. Vstupné je zdarma,“ informoval Adam Novák z pořadatelské firmy City Event.

Street Food Festival v Berouně 2023:

Řekne-li se Beroun, každý si představí medvědy a hrnčířské trhy. Jejich zakladatel keramik Vladimír Izbický za ně obdržel cenu města, protože je každoročně navštíví tisíce lidí. Berounské keramické a hrnčířské trhy se uskuteční o víkendech 11. - 12. května a 8. - 9. června na Husově náměstí. Vystavovatelé budou na obou termínech jiní, takže se vyplatí navštívit oba. Jedná se vždy o dvoudenní přehlídku hrnčířských mistrů a dalších řemesel, kde ale nebude chybět ani dobré jídlo a pití. A samozřejmě hudební doprovod. „Téma letošních trhů je vrbové proutí, ratan a pedig, takže bude i více stánků s tímto zbožím. Bude zde více jak 150 vystavovatelů,“ lákal Vladimír Izbický.

Řemeslné a hrnčířské trhy v Berouně 2023:

Zdroj: Pavel Paluska

Na různých místech Berouna zazpívají kapely a herci odehrají svá divadelní představení pro děti od 16. května do 25. srpna v rámci berounského kulturního léta (BeKuLe). „Pohádky se hrají většinou v zahradě Muzea berounské keramiky a koncerty probíhají na Náměstí Joachima Barranda,“ upřesnila Petra Lišková z tiskového oddělení berounské radnice. K tahákům patří Neřež trio, kapela, která překračuje hranice folku, dechovka Strahovanka nebo cimbálovka Anton a přátelé. Rozálie Havelková zazpívá šansony. Vyvrcholením ale bude festival Závodífest na břehu Berounky v blízkosti Štiky 10. srpna od 15 do 23 hodin.

BeKuLe 2020:

Zdroj: Youtube

V sobotu 22. června přivítá Sportovní areál Hudlice zvučné kapely jako The Beatles Revival, Wohnout, Totální nasazení, Wotazník nebo Black Hill. 5. ročník jednodenního festivalu HudliceFest startuje ve 13 hodin a vstupné stojí 250 korun, přičemž děti do 12 let mají vstup zdarma. Bude zde pro ně zábavný program jako skákací nafukovací hrad, dovednostní hry, malování na obličej a mnoho dalšího.

HudliceFest 2023:

Zdroj: Youtube

Festival Hrady CZ zavítá i letos na Berounsko. V pátek 12. července a v sobotu 13. července opět obsadí hrad Točník, respektive areál pod hradem. Vystoupí zde Daniel Landa nebo kapely Chinaski, Lucie, Mig 21, Jelen, Visací zámek a další. V pátek bude program probíhat od 15.30 hodin do jedné v noci a v sobotu od 10.30 hodin také do jedné v noci. Vstupné stojí na místě 1200 korun na pátek, 1300 na sobotu a 2100 korun na oba dva dny, lze ale ušetřit a koupit si vstupenky v předprodeji. V ceně vstupenky je i prohlídka hradu Točník. A jak je zvykem, bude možné zde přenocovat ve vlastním stanu.

Na Točníku zahraje i Jelen:

Zdroj: Youtube