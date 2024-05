/FOTO, VIDEO/ Souboje odvážných rytířů, vystoupení půvabných tanečnic i dobové jarmarky. První červnový víkend bude na Berounsku opět patřit průvodu české královny a císařovny římské Elišky, která poputuje v doprovodu vévody Štěpána II. Bavorského z Králova Dvora přes Beroun a Tetín až do Srbska.

"Nynější Královský průvod je volně inspirován historicky doloženou pěší poutí, kterou císařovna Alžběta Pomořanská vykonala v roce 1371 za uzdravení svého manžela Karla IV. z Karlštejna do chrámu sv. Víta v Praze. Pro postavu vévody Štěpána II. bavorského nám pak byl inspirací kultovní český film Noc na Karlštejně, kde vévodu bavorského ztvárnil Miloš Kopecký," připomínají pořadatelé na webu s tím, že trasa Královského průvodu vede rozmanitou cestou, při níž se střídá městská i venkovská zástavba. Je lemována říčkou Litavkou a řekou Berounkou a míjí významné památky berounského regionu. Její celková délka činí necelých 15 kilometrů, které průvod absolvuje během prvního červnového víkendu.

Průvod vyjde v sobotu z Králova Dvora

Příjezd průvodu do Králova Dvora je naplánován v sobotu 1. června na desátou hodinu odpolední. Na královodvorském zámku přivítají průvod představitelé města a zazní zdravice císařovny Elišky, vévody Štěpána a arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi. K vidění budou šermířské souboje, dobové tancve i bubenická show. Druhé sobotní zastavení čeká průvod v královském městě Berouně, na Husovo náměstí dorazí ve 13 hodin, dobové tržiště s předváděním řemesel a dílničkami otevře o hodinu dříve. Až do odjezdu průvodu, tedy do tří hodin odpoledne, potěší přihlížející i zde bohatý doprovodný program. Uskuteční se například rytířský turnaj, velká papírová bitva o hrad pro děti či předávání glejtů práva várečného, cechu řeznického a hrnčířského.

Sedmnáctý ročník Královského průvodu s podtitulem Pouť císařovny Elišky v Králově Dvoře | Video: Pavel Paluska

Svou sobotní pouť zakončí královský průvod v Tetíně. V centru obce se otevře ve 13 hodin jarmark prodejních stánků s předváděním řemesel, dobovou hudbou a loutkovým divadlem pro děti. Příjezd průvodu je naplánován na půl pátou odpoledne a bude spojen s vystoupením šermířů, dobových tanečnic a bubenickou show. Zakončit sobotní odpoledne plné historie potom budou moci přihlížející opékáním buřtů v táboře královské gardy s rytíři i panoši, ke kterému bude hrát dobová hudba Elthin.

V neděli 2. června se průvod přesune na fotbalové hřiště v Srbsku. V pravé poledne se otevře jarmark s dobovou kuchyní a stánky řemeslníků. Královský průvod se dostaví úderem druhé hodiny odpolední a s ním i přehlídka praporů, bubenická show, rytířské souboje a dobové tance. Od 14.45 bude k vidění turnaj uherských rytířů Szent György Lovagrend, poté se budou moci děti ještě jednou vyřádit při velké papírové bitvě o hrad a po půl páté odpoledne bude letošní Královský průvod slavnostně ukončen. Podrobný program, který je vždy bez vstupného, najdete na webu kralovskypruvod.com.