Minulý týden proběhla v Muzeu Hořovicka v Hořovicích slavnostní vernisáž k výstavě Hrady a zámky na historických fotografiích z přelomu 19. a 20. století, která představuje jedinečné historické fotografie ze sbírky Pavla Scheuflera.

Právě Pavel Scheufler si na vernisáž ve Starém zámku připravil zhruba hodinovou přednášku o fotografiích, fotografech a jejich technice na přelomu 19. a 20. století. Poté se besedovalo o historii fotografování.

„Obrázky na výstavě dokumentují rozmanité přístupy i pojetí v zobrazování hradů a zámků různými foto-technikami. Reprezentují je fotografické vizitky a kabinetky, dále jsou vystaveny i stereofotografie a velké reprezentativní formáty, od mokrého kolodiového procesu po bromostříbrnou fotografii,“ popsala vedoucí Muzea Hořovicka – pobočky Muzea Českého krasu Anna Brotánková.

Podkladem pro vystavené snímky byl také velkoformátový skleněný negativ velikosti 25x 32 cm, skleněný negativ 18 x 24 cm i 13 x 18 cm a stereonegativ či stereosnímek o rozměrech 8,5 x 17 cm. Autory vystavených snímků jsou nejznámější fotografové působící na přelomu 19. a 20. století.

Za všechny musíme zmínit především Františka Fridricha, Františka Krátkého, Rudolfa a Jaroslava Bruner – Dvořákovi. Nechybí také významný fotoamatér Eduard Petrák. V rámci výstavy historických fotografií jsou představeny oblíbené, ale i méně známé středočeské hrady a zámky. Fotografie zachycují jejich interiéry i exteriéry v tehdejší podobě.

„Pro návštěvníky jsme si připravili i prezentaci vybraných litografií ze sbírek Muzea Českého krasu, zachycující převážně hrady Karlštejn, Točník, Žebrák či Křivoklát. Doplňuje je ukázka historických fotoaparátů,“ dodala Brotánková.

Výstava Hrady a zámky na historických fotografiích je otevřena o víkendech a svátcích v čase od 9 do 12 hodin a od 12:30 do 17 hodin. Potrvá až do 9. června.