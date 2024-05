Druhá část jarních Hrnčířských a řemeslných trhů se v Berouně chystá na sobotu 8. a neděli 9. června. V sobotu budou stánky otevřeny od osmi hodin ráno do šesti večer, v neděli potom od devíti do pěti. Také červnová část trhů bude ve znamení řemesla, těšit se můžete na výrobky z pedigu, proutí či ratanu. A samozřejmě na keramiku, ta nesmí chybět! Vystavovatelé jsou ovšem tentokrát jiní, než byli v květnu, takže i červnové trhy rozhodně stojí za to navštívit.

Jarní hrnčířské a řemeslné trhy v Berouně 2024. | Video: Pavel Paluska

I červnové trhy nabídnou doprovodný program na Náměstí Joachima Barranda. V sobotu od druhé hodiny odpolední začne série koncertů. Představí se berounská kapela Broucy na zádech, české i světové hity zazní z pódia v podání místních The Fly Boys a PHZS. K hudební produkci si bude možné svlažit hrdlo zlatavým mokem z pivovarů Matuška a Trilobit. Parkování během trhů bude opět zajištěno na louce na Závodí u řeky. Toto parkoviště bude bez poplatků. Dále jsou k dispozici všechna zpoplatněná parkoviště jako P+R 1 u berounského nádraží, nové parkoviště P+R 2 Na Podole, parkovací dům U Černého koně a další. Více informací najdete na webu hrncirsketrhy.cz.