/FOTO, VIDEO/ V předvečer 17. listopadu vystoupil v Tetíně v Komunitním centru sv. Ludmily písničkář Jaroslav Hutka (76). Během tříhodinového vystoupení zavzpomínal na rodnou Olomouc, na cestování po Indii a Francii, kde skládal v poslední době písničky, na své nejmenší děti ve věku 3, 5 a 7 let, které má s o 36 mladší přítelkyní Magdalenou Hodovicovou.

Jaroslav Hutka zazpíval Tetínu a zavzpomínal na svou minulost | Video: Hájíčková Jana

Hutka především zmínil dobu, kdy ho pronásledovala tajná policie, zatkla a vyslýchala kvůli písničce Havlíčku, Havle, s kým byl na cele a kam vedly jeho kroky po propuštění. Nezapomněl ani na roky, které nuceně strávil v emigraci v Holandsku a Německu a na přátele z disidentu. Zmínil i svůj návrat do Československa 25. listopadu 1989, kdy zazpíval už na letišti Krásný je vzduch, krásnější je moře a píseň krátce na to zopakoval i před zaplněnou Letenskou plání v Praze, kde získal velké ovace.

Z koncertu Jaroslava Hutky v Tetíně:

Zdroj: Hájíčková Jana

„Jardo, to není koncert, my sundaváme vládu,“ pošeptal mu tehdy do ucha jeho kamarád Václav Havel. Na závěr dostal Jaroslav Hutka knížku o Tetíně z rukou starosty Tetína Martina Hrdličky. V hledišti zpívala s ostatními Hutkovy písničky i spisovatelka Tereza Boučková. O přestávce i po představení bylo pro přítomné v nabídce pivo Bořivoj za 45 korun, svařák za 55 korun, čaj za 25 korun, grog za 50 korun a kdo chtěl, mohl si opéct před centrem špekáček za 35 korun. O oheň pečovali místní dobrovolní hasiči. Vstupné bylo zdarma.