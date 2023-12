Advent na Karlštejně



Kdy: 8. - 10. prosince, 10:00 - 15:00

Kde: hrad Karlštejn

Za kolik: neuvedeno

Vánoční atmosféru a tradice připomene adventní výzdoba Císařského paláce v rámci běžných prohlídek základního okruhu Císařská rezidence Karla IV. v termínu 1. 12. - 17. 12. 2023 vždy pátek - neděle.

Mikulášská nadílka pro děti

Kdy: 9. prosince, 15:00 - 18:00

Kde: Kulturní dům Tmaň

Za kolik: vstupné dobrovolné

Obec Tmaň v sobotu pořádá Mikulášskou nadílku pro děti. Chybět nebude malování na obličej, hry, soutěže nebo zpívání a tančení.

Česká mše vánoční na Karlštejně

Kdy: 10. prosince od 17:00 a od 19:00 hodin

Kde: hrad Karlštejn

Za kolik: 90 – 300 korun

Tradiční Česká mše Vánoční J. J. Ryby se koná po dvou letech opět v Rytířském sále Císařského paláce. Účinkuje Smíšený pěvecký sbor SLAVOŠ Beroun

Zdroj: Hájíčková Jana

Vánoční kamion Coca-Cola zavítá do Králova Dvora

Kdy: 10. prosince 16:00 - 18:00

Kde: Králův Dvůr, HM Albert, Plzeňská ul.

Za kolik: neuvedeno

Obyvatelé Králova Dvora se neděli dočkají ikonického vánočního kamionu Coca-Cola, který přiveze kouzlo vánočních svátků. Program začíná v 16 hodin. Na příchozí čeká moderovaná zábava, skvělá hudba či možnost zakoupit si dárkové předměty nebo lákavé občerstvení a přispět tak na dobročinné účely. Půl hodiny po začátku akce přijede osvětlený Vánoční kamion, který přiveze samotného Santu.

Adventní koncert Charity Beroun

Kdy: 10. prosince, 15:30 hodin

Kde: Beroun, kostel sv. Jakuba

Za kolik: Vstupné 100 Kč, rodinné vstupné 200 Kč. Výtěžek z koncertu bude použit na podporu sociálních služeb na Berounsku.

Let´s Go!, mezinárodní vokální skupiny zpívající a cappella (bez nástrojů) výhradně Americké spirituály, zazpívá na Adventním koncertě Charity Beroun v kostele sv. Jakuba v neděli 10. 12. 2023 od 15:30 hodin. Na koncertě zazní vedle známých písní i méně známé, všechny ovšem nádherné a v nejnovějších úpravách. Např. Give me Jesus, Old Arch is a Movering, Keep your hands on that plow, Wayfaring Stranger atd.).