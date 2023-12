Sváteční jízdy ve skanzenu Solvayovy lomy

Kdy: 31. prosince

Kde: Svatý Jan pod Skalou, Skanzen Solvayovy lomy

Za kolik: vstupné dobrovolné

Poslední den v roce můžete vyrazit do Skanzenu Solvayovy lomy, kde se konají tradiční vánoční jízdy. Tentokrát v motorové trakci. Jízdy budou probíhat od 11 do 15 hodin (odjezdy vždy v celou hodinu či častěji dle zájmu).

TJ Sokol Králův Dvůr pořádá 37. ročník Silvestrovského běhu a závodů MTB. Registrace závodníků je v sokolovně od 9:30 do 10:40 hodin, start pak v 11 hodin na sídlišti Nad Stadionem.

Silvestrovský běh Kdy: 31. prosince Kde: Králův Dvůr Za kolik: startovné 50 korun, děti do 15 let zdarma

Novoroční běh v Konopišti

Kdy: pondělí 1. ledna, od 14.30

Kde: Přírodní divadlo, park, Konopiště

Ani letos nebude 1. ledna chybět Novoroční běh v Konopišti. Start je u přírodního divadla v parku u Konopiště. Okruh měří 2,7 kilometru a závodníci poběží buď jeden, nebo dva. Ti, kteří poběží jeden, startují ve 14.30, ti, kteří poběží dva, v 15.00.

V poslední den roku se nová rozhledna Na Pasece v Trhovém Štěpánově dočká slavnostního otevření. V 10 hodin bude přestřižena páska. Z Vlašimi bude vypraven speciální vlak, který návštěvníky do Trhového Štěpánova přiveze i odveze zpátky. Rozhledna se nachází na kopci Paseka jeden kilometr severozápadně od Trhového Štěpánova. Přístupná bude celoročně a zdarma.

Miluji tě, ale… v mladoboleslavském divadle

Kdy: neděle 31. prosince, od 19.00

Kde: Městské divadlo, Mladá Boleslav

Rok 2023 završí v mladoboleslavském divadle 31. prosince od 18 hodin muzikál Miluji tě, ale…. „Jsou muži opravdu z Marsu a ženy z Venuše? Je najít toho pravého stejně náročné jako najít tu pravou? Kolik těch pravých může člověk za život potkat? Neřekli jste náhodou před časem tomu pravému, že zůstanete kamarádi? Nechystáte si právě vzít protějšek s naprosto odlišnými zájmy? Zamyslete se, neupadá váš letitý vztah pomalu, ale jistě do stereotypu a v posteli už to taky není ono? Pestrá paleta situací z různých fází partnerského života vás ujistí, že se v tom všem neplácáte sami.“ Tak divadlo představuje slavný muzikálový hit z Off-Broadwaye od autorské dvojice Joe DiPietro a Jimmy Roberts, který uvádí v překladu Adama Nováka.

Klub českých turistů Mladá Boleslav pořádá novoroční vycházku na vrch Dědek. Start je individuální. Cíl je jeden – sopečný vrch dědek, přičemž upomínkové listy a pamětní razítko budou k převzetí od 9 do 15 hodin u turistického rozcestníku Dědek - kráter. Výstup na vyhlídku na vlastní nebezpečí, startovné se nevybírá.

Petr Bende s kapelou

Kdy: pátek 29. prosince od 18 hodin

Kde: Kladno, náměstí Starosty Pavla

V rámci Kladenských Vánoc 2023 vystoupí oblíbený zpěvák Petr Bende s kapelou.

Přátelé, zase po roce k nám do kavárny zavítá Xavier Baumaxa! Přijďte si užít předsilvestrovský koncert! Rezervaci stolu si můžete udělat buď na fb nebo na čísle +420 737 810 533.

Zimní družecká Šlápota

Kdy: sobota 30. prosince od 9.30 hodin

Kde: Družec, sportovní hřiště

KČT Stochov a Obecní úřad Družec pořádají další ročník oblíbené družecké Šlápoty. Účastníci si mohou vybrat ze vzdáleností pěti, devíti a jedenácti kilometrů.

Silvestrovský pochod

Kdy: neděle 31. prosince od 7 hodin

Kde: Stochov, kino

KČT Stochov pořádá Silvestrovský pochod. Turisté si mohou vybrat z tras dlouhých 10, 15 a 20 km. Pro cyklisty jsou v plánu trasy dlouhé 20 a 40 kilometrů.

Silvestrovský běh v Kolíně

Kdy: neděle 31. prosince

Kde: atletický stadion, Kolín

Již 64. ročník Silvestrovského běhu se uskuteční v neděli 31. prosince v Kolíně. Začne v 10.30 hodin na atletickém stadiónu Mirka Tučka v Borkách.

Kolínské Kino 99 bude pro své návštěvníky promítat v poslední den roku 2023. od 17 hodin uvede českou komedii Jedeme na teambuilding s Annou Polívkovou, Jakubem Prachařem a Vojtou Kotkem v hlavních rolích. Úplně poslední projekce letošního roku pak bude od 17.30 hodin komedie Romana Polanského Hotel Palace, která diváky zavede do luxusního hotelu v Alpách. Děj se symbolicky odehrává na Silvestra avšak v roce 1999.

Silvestrovský kabaret aneb Proč Jiřina nepřijde

Kdy: neděle 31. prosince, 19.00

Kde: Tylovo divadlo, Kutná Hora

Silvestr bude v Tylově divadle v Kutné Hoře tradičně patřit Ochotnickému spolku Tyl. Ten na závěr svého jubilejního roku, kdy slavil 180 let existence spolku a 90 let od založení Tylova divadla uvede představení Silvestrovský kabaret aneb Proč Jiřina nepřijde. Představení začne v 19 hodin.

V obci Kly přivítají nový rok ohňostrojem

Kdy: 1. ledna 2024 18 hodin

Kde: Kly, areál TJ

Za kolik: neuvedeno

Obec Kly ve spolupráci TJ Kly zve na tradiční novoroční ohňostroj. Koná se v pondělí 1. ledna 2024 v 18 hodin v areálu TJ. V době uzávěrky nebylo vždy jasné, zda se vzhledem k okolnostem uskuteční.

Přijďte se ohřát a popřát si sobě navzájem vše dobré do roku 2024.

Silvestrovský lázeňský běh

Kdy: 31. prosince

Kde: kolonáda, Poděbrady

Město Poděbrady a Poděbradská sportovní pořádají v poslední den roku 2023 10. ročník Silvestrovského lázeňského běhu. Akce začne v 9.30 na lázeňské kolonádě.

Mše svatá na závěr občanského roku

Kdy: 31. prosince 22:30 - 23:55

Kde: Svatá Hora - bazilika

Za kolik: neuvedeno

Na Svaté Hoře se 31. prosince koná mše svatá na závěr občanského roku. Následuje prezentace dění na Svaté Hoře za uplynulý rok a poté přípitek s ohňostrojem na svatohorském náměstíčku. Ostatní mše sv. v 7.30, 9.00, 11.00 a v 15.30.

Retro dance párty

Kdy: 31. prosince, od 20 hodin

Kde: Sedlčany, Kulturní dům Josefa Suka

Za kolik: Vstupné 350,- Kč v předprodeji a na místě v den akce 400,- Kč

Chcete si na Silvestra zatančit? Vyrazte na Silvestrovský disco ples s hity od 70. let po milenium. Těšit se můžete na velký kvíz, soutěže a silvestrovskou tombolu o hodnotné ceny. V ceně vstupenky je prosecco welcome drink a jeden žeton do tomboly.