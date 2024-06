„Vyhráli jsme výběrové řízení, které vyhlásilo město Jince. Biokoupaliště budeme mít v pronájmu tři roky,“ informoval Soukup. Už má dlouholeté zkušenosti s provozem bistra, protože provozuje dvě v Praze. A Biokoupaliště mu učarovalo už v minulosti, kdy se sem jezdil koupat s rodinou. „Mám jedenáctiletá dvojčata a z Běštína to máme kousek,“ vysvětlil.

Klíče od areálu dostali Soukoupovi před měsícem a jelikož byl přes devět měsíců zavřený, čekalo je spousta práce. „Ze všeho nejdřív jsme museli aktivovat biotop. Nakoupili jsme speciální bakterie za zhruba dvacet tisíc korun. Jedná se o kultury, které pomáhají rostlinám správně fungovat. Nesype se tam žádná chemie. Je zde dvacet druhů rostlin, které vodu čistí. Proto je ale nutné do vody vstupovat jen přístupovými cestami, aby nám návštěvníci rostliny nepošlapali. Mohly by se zlomit,“ upozorňoval Soukup, jehož dcera je alergička a může se koupat právě jen v biotopu. Nesmějí v něm být ani ryby. Terén pod vodou se mírně svažuje. Uprostřed je hloubka 1,6 metru, u skokánku pak 3,2 metru. V úterý 18. června byla teplota vody 21 C.

„Před týdnem jsme si nechali udělat rozbor vody a všechno dopadlo v nejlepších číslech. Chceme ho dělat každých čtrnáct dní. Najali jsme si pána, který se pravidelně o rostliny stará. Například odumřelé dává pryč, odstraňuje řasy, které rostliny dusí apod. Důležité je, aby se lidé před vstupem do vody osprchovali, protože opalovací krémy by mohly rostlinám uškodit. Chystáme zde také prodávat speciální opalovací biokrémy, které jsou nejméně škodlivé,“ popsal Soukup.

Biokoupaliště v Jincích zdražilo vstupné, ale nabízí více atrakcí | Video: Jana Hájíčková

Vstupné ale podražil o dvacet korun. Pro dospělého stojí nyní vstup na celý den 80 korun, pro děti a seniory 40 korun. „Nabízíme ovšem nově rodinné vstupné pro dvě dospělé osoby a dvě děti za 200 korun. A slevu padesát procent po 17. hodině. Kapacita Biokoupaliště je 300 lidí. Parkovné je zdarma. Pokud by se naplnilo, máme s obcí domluveno, že bude možné parkovat na poli. Dále chceme už brzy otevřít půjčovnu, kde budeme nabízet kola pro rodiny s dětmi nebo skútry. Pro děti je zde lodička za 30 korun na půl hodiny, kde musí zapojit ruce. Také chceme podpořit kempování a stanování. Na prázdniny chystáme týpí, kde se bude moct vyspat až dvanáct lidí za sto korun na noc,“ dodal Soukup.

Je zde 16 stání pro karavany a 30 míst pro stany. Nechybí ohniště s nachystaným dřevem, plně vybavená nerezová kuchyně, posezení, dětské kolotoče, skluzavka, sprchy, převlékárny nebo toalety. Brzy přibudou šipky, stolní fotbálek a kuželky,

Rovněž se zde chtějí zaměřit na sportovní a kulturní akce. „Budeme pořádat dětskou olympiádu, olympiádu pro dospělé, každý pátek od 16 hodin a v sobotu od 14 do 21 hodin vystoupí kapely nebo přijedou artisté z Amsterdamu. Program bude na facebooku Biokoupaliště Jince,“ upřesnil podnikatel.

Občerstvení bude také bohatší oproti loňsku. „Pořídili jsme gril, zapékače na panini, udírnu nebo přístroj na smoothie. Nabízíme tedy panini za 70 korun, palačinky naslano i nasladko, které jsou od šedesáti do sta korun. Každý den bude jiná polévka. Také máme klobásy od pana Nováka, které mají devadesát osm procent masa, párky se sníženým obsahem soli a větším procentem masa. V nabídce je i grilovaný hermelín, hranolky, nugety, smažený sýr nebo steak,“ uzavřel Soukup.

Biokoupaliště v Jincích zdražilo vstupné, ale nabízí více atrakcí | Video: Jana Hájíčková

Biokoupaliště bude v provozu do konce září za jakéhokoli počasí. Otevírací doba je od pondělí do čtvrtka od 10 do 19 hodin a od pátku do neděle od 9 do 20 hodin.