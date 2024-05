BEROUNSKO

Královský průvod Berounskem

Kdy: sobota 1. června 9.30 - 18.00, neděle 2. června 12.00 - 16.30

Kde: Králův Dvůr, Beroun, Tetín, Srbsko (kompletní program najdete ZDE)

Za kolik: zdarma

Proč přijít: První červnový víkend bude patřit průvodu české královny a císařovny římské Elišky, která poputuje Berounskem v doprovodu vévody Štěpána II. Bavorského. Těšit se můžete na rytíře, jezdce na koních, dobové vozy a bohatý doprovodný program, který bude připraven v každém městě a obci na trase průvodu. Pro více podrobností naštivte web.

Sedmnáctý ročník Královského průvodu Pouť císařovny Elišky v Králově Dvoře. | Video: Pavel Paluska

DD fest - den dětí s muzikou Kdy: sobota 1. června 10 - 23.59

Kde: amfiteátr ve Svatém Janu pod Skalou

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Dopoledne na vás čeká dětský den s úlohami a atrakcemi v klášterní zahradě, odpoledne muzika v amfiteátru s ohněm a občerstvením. Podrobný program najdete ZDE. Na DD festu se představí i kapela Ponožky pana Semtamťuka: | Video: Youtube

Dětský den v Žebráku

Kdy: sobota 1. června od 13.30

Kde: u chaty za fotbalovým hřištěm v Žebráku

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Pohádková trasa bude připravena pro děti od chaty za fotbalovým hřištěm. Start je mezi 13.00 - 14. 30 hodin. Budete mít možnost vyzkoušet i různé tvořivé dílničky a malování na obličej. Od 16.00 odehraje divadlo Karla Kouli pohádku o Smolíčkovi. Po pohádce bude možnost si posedět a opéct vuřty /nutné přinést vlastní/. Po celou dobu se budete moci občerstvit ve stánku.

Den s Hasiči Kdy: sobota 1. června 13 - 22.00

Kde: Hostomice, před hasičskou zbrojnicí

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Pro děti a dospělé bude připraven celodenní program. Můžete se těšit na ukázky profesionálních i malých hasičů. Více ZDE.

Krok za krokem Berounem – Pověsti a legendy

Kdy: sobota 1. června od 10.30 (cca na 2 hodiny)

Kde: Muzeum Českého krasu, Beroun, Husovo náměstí

Za kolik: 60 Kč, snížené vstupné 40 Kč, rodinné vstupné 120 Kč

Proč přijít: Vydejte se s průvodcem na komentovanou procházku městem v rámci programu Krok za krokem Berounem. Odhalíte i málo známé skutečnosti z dějin královského města. V případě zájmu vám průvodce doporučí zajímavé historické nebo geologické lokality v regionu včetně nalezišť zkamenělin.

Historické fotografie hradů a zámků Kdy: sobota 1. června a neděle 2. června 9 - 17.00

Kde: Muzeum Hořovicka, Starý zámek, Hořovice

Za kolik: 50 Kč, snížené vstupné 35 Kč, rodinné vstupné 100 Kč (vstupné zahrnuje výstavu i prohlídku stálé muzejní expozice)

Proč přijít: Sezónní výstava Muzea Hořovicka ve Starém zámku představuje jedinečné historické fotografie našich památek. Zastoupené obrázky dokumentují rozmanité přístupy i pojetí v zobrazování hradů a zámků různými foto-technikami. Reprezentují je fotografické vizitky a kabinetky, dále najdeme stereofotografie a rovněž velké reprezentativní formáty, od mokrého kolodiového procesu po bromostříbrnou fotografii. Muzeum Hořovicka: | Video: Youtube

Obrazy z Ateliéru Kristýny Smetanové 2024

Kdy: sobota 1. června, neděle 2. června 11 - 19.00

Kde: Dvůr Všerad, Všeradice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Budete si moci prohlédnout více jak padesát obrazů malířky Kristýny Smetanové. Abstraktní malby z období 2018-2024 jsou doplněny portrétními kresbami.

Jahodové hody v Levandulovém údolí Kdy: sobota 1. června, neděle 2. června 10 - 18.00

Kde: Chodouň, Levandulové údolí

Za kolik: 150 Kč, snížená cena 70 Kč, rodinné vstupné 500 Kč

Proč přijít: Pověstné jahodové knedlíky, koláče, buchty i mascarpone budou doprovázeny nádhernou letní stezkou, novou stálou expozicí bylin a naturopatie i Slovanských bohů, dílny jsou samozřejmostí a skvělou náladu načerpáte, jen co se nadechnete aromaterapie z místních bio polí.

Ševci, svrškaři, příštipkáři - výstava v žebráckém muzeu

Kdy: sobota 1. června, neděle 2. června 9 - 17.00

Kde: Muzeum Žebrák, Náměstí 89, Žebrák

Za kolik: vstupné 60 Kč, snížené 40 Kč, rodinné 120 Kč

Proč přijít: Letošní sezonní výstava v Městském muzeu v Žebráku je věnována ševcovskému řemeslu, přibližuje místní početný cech i též pojednává o mistrech, tovaryších a ukazuje používané nástroje na ruční výrobu a opravu obuvi. Prezentovány jsou rovněž předměty z bohatých muzejních sbírek, které pocházejí z dílen žebráckých i berounských ševců první poloviny 20. století.

Ze zahájení výstavy Ševci v žebráckém muzeu:

Muzeum v Žebráku patří letos ševcům. Vystavuje ševcovské nářadí | Video: Hájíčková Jana

PŘÍBRAMSKO

Toulava fest Kdy: sobota 1. června od 11.00

Kde: Vysoký Chlumec, velkostatek na návsi

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Toulava fest se koná v rámci tradiční pouti. Stánky, soutěž o nejlepší pouťový koláč, otevření Stezek do Prčice po celý rok. Tanec a hudba, zahrají dechovka redband, Repete, Blue orchestra, Epydemye a další. Prohlídka místního skanzenu za symbolické vstupné 1 koruna. Na Toulava festu se představí i The Beautifuls: | Video: Youtube

RAKOVNICKO

Šanofest

Kdy: sobota 1. června od 16.00

Kde: Šanov, Lesní divadlo

Za kolik: 350 Kč v předprodeji, 400 Kč na místě

Proč přijít: Oheň festivalu zapálí rocková formace Last Moment, jako druzí přiloží do kotle Five Sins. Jako třetí zahraje rocková mašina kapela FRET. Headlinerem vesnického festivalu bude parta De Bill Heads a o afterparty se postará Yentak.