/FOTO, VIDEO/ Ve čtvrtek 16. května odstartovalo berounské kulturní léto (BeKuLe) v pořadí třetím dětským medvědím průvodem. Sraz byl v devět hodin před radnicí na Husově náměstí. Medvěd Kuba v berounském medvědáriu se však letos dětí nedočkal, kvůli silnému větru museli pořadatelé trasu průvodu změnit.

Kuba zůstal sám. Třetí medvědí průvod nevedl k berounskému Medvědáriu | Video: Jana Hájíčková

„Kvůli silnému větru byl letos průvod veden pouze ulicemi Berouna. K medvědáriu jsme letos nešli, protože by to mohlo být nebezpečné, aby na děti například nespadla nějaká větev. Děti si musely vystačit s plyšovým medvědem, ale nevadilo jim to a nadšeně se s ním fotily,“ řekla pořadatelka z Městského kulturního centra Beroun Marcela Bergerová. Celkem bylo připraveno sedm stanovišť, kde děti plnily úkoly. Stezka vedla z Husova náměstí k Plzeňské bráně, kolem kostela sv. Mikuláše a Zámečnickou ulicí do zahrady a na náměstí Joachima Barranda, kde byl cíl. Zájemci si zde mohli nechat namalovat obrázky na obličej a sledovat kulturní program. Úkoly na stezce připravili studenti ze Střední odborné školy Hlinky.

„Stezku si prošlo přes 280 dětí a zapojilo se i patnáct rodin, z čehož jsme měli obrovskou radost. Stanoviště nachystaly studentky oboru aranžér z druhého ročníku a pomáhali i studenti truhlářského oboru. Jelikož šlo o medvědí cestu, nechyběly obrázky s medvědy. Letos to bylo náročnější v tom, že bylo nutné uhádnout hádanku, zda děti půjdou k sovičce nebo rybičce a podobně. I přes vítr byla ale atmosféra nádherná,“ informovala učitelka ze Střední odborné školy Hlinky Eva Knopová. Medvěd Kuba, poslední ze tří večerníčkových medvědů, si tak v medvědáriu užíval koupel sám a jen několik málo dětí si kolem něj hrálo na dětském hřišti.

Berounské kulturní léto bude pokračovat až do 25. srpna, kdy na různých místech Berouna zazpívají kapely a herci odehrají svá divadelní představení pro děti. „Pohádky se hrají většinou v zahradě Muzea berounské keramiky a koncerty probíhají na Náměstí Joachima Barranda,“ upřesnila Petra Lišková z tiskového oddělení berounské radnice. K tahákům bude patřit Neřež trio, kapela, která překračuje hranice folku, dechovka Strahovanka nebo cimbálovka Anton a přátelé. Rozálie Havelková zazpívá šansony. Vyvrcholením ale bude festival Závodífest na břehu Berounky v blízkosti Štiky 10. srpna od 15 do 23 hodin.