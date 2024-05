/FOTO, VIDEO/ Také Tmaň žila v sobotu hokejem. Dramatický obrat ve druhém zápase českých hokejistů na mistrovství světa sledovali fanoušci ve fanzóně nachystané tmaňskými dobrovolnými hasiči, příznivci hokeje se sešli i v restauraci Kulturák.

V Tmani fandí hokeji. Dobrovolní hasiči nachystali fanzónu | Video: Jana Hájíčková

V restauraci Kulturák se v sobotu večer sešlo zhruba deset fanoušků, kteří sledovali hokejový zápas mistrovství světa Norsko - Česko. U piva diskutovali a nelibě nesli, když Norové dali gól. Místní dobrovolní hasiči zase nachystali venkovní fanzónu, kde se jich sešlo zhruba dvacet s rodinami. Vyvěsili vlajku. Někteří se při této příležitosti náležitě oblékli do dresů v národních barvách a zpívali: "Pojďme, hoši, dáme gól, dáme gól…" Přestávky si vyplňovali fotbalem. Narazili sud, čepovali pivo a grilovali. "Docela to jde, ale včerejší zápas s Finy byl lepší," konstatoval jeden z nich.

Fandilo se i místní restauraci Kulturák:

Zdroj: Jana Hájíčková

Tmaňští hasiči oslaví v sobotu 18. května 120. výročí založení Sdružení dobrovolných hasičů Tmaň. Oslavy vypuknou ve 14 hodin slavnostním předáním nového hasičského automobilu před hasičskou zbrojnicí. "V 15 hodin pak vyrazí průvod z návsi v Louníně do Tmaně k pomníku u školy a k hasičské zbrojnici. V 17.30 projedou hasičské vozy obcí od zbrojnice do hasičského areálu u koupaliště," lákal dalších z hasičů. Kromě toho si budou moci zájemci prohlédnout výstavu z historie sboru v přísálí kulturního domu od 13 do 17 hodin, anebo si prohlédnout od 16 do 17 hodin zdejší hasičskou zbrojnici.