/FOTO, VIDEO/ Myslivecký spolek Tetín – Jarov uspořádal 27. ledna ples v Tetíně. Dorazily více než dvě stovky návštěvníků, které přilákala i bohatá tombola.

Myslivecký ples v Tetíně v sobotu 27. ledna 2024 | Video: Hájíčková Jana

Mezi stovkou cen byli jelen sika, daněla, muflon, síče, srna, danče nebo divočáci. Nechyběly ale i vouchery do rybárny Borovka nebo Velkostatku Tetín, klobásy či páry bažantů. Lístky do tomboly se začaly prodávat chvíli po desáté, jeden lístek stál 25 korun.

O půlnoci se pak začalo ze všech lístků losovat, což trvalo zhruba hodinu. To však nebyla jediná soutěž. Zájemci si mohli zastřílet ve videostřelnici. Hrálo se opět o zvěřinu. „Jedna hra stojí 50 korun a trvá zhruba minutu a půl. Když by někdo zasáhl všechna zvířata, získal by 300 000 bodů, ale to se zatím nikomu nepovedlo. Nejvíce nastřílel pan Martin a sice 150 000 bodů,“ prozradil Martin Novák, který videostřelnici obsluhoval. Minulé ročníky se hrály šipky, ale letos chtěli myslivci změnu.

Zvěřina byla čerstvá, sál zdobily trofeje

„Většinu zvěře do tomboly jsme ulovili v tomto týdnu, takže je čerstvá. Něco jsme dostali od spřízněných spolků z Karlových Varů a například daňky z obory u Tábora. Kanci jsou ale z Koněprus a Jarova. Náš spolek má dvanáct aktivních členů, nejmladšímu je 23 a nejstaršímu 78 let, a všichni se zapojili do přípravy mysliveckého plesu,“ doplnil hospodář Mysliveckého spolku Tetín – Jarov Petr Fíla. S výzdobou sálu začali myslivci v pátek a pokračovali i v sobotu dopoledne. Na výzdobu sálu použili i deset trofejí, které v minulosti ulovili.

K poslechu a tanci hrála kapela Handa Banda. „Zpěvačka Hana Šmídová je na doporučení od Matěje Durase z Velkostatku Tetín, se kterým spolupracujeme. Vlastní tady velké množství pozemků a také firmu Johnny servis, v níž Hanka pracuje,“ vysvětlil Fíla. Myslivci dovezli předem zvěřinu i místnímu kuchaři, takže se podávaly kančí žebra na medu za 240 korun, kančí guláš za 160 korun, kančí na česneku se špenátem a bramborovým knedlíkem za 180 korun. Nejvíce šly ale na odbyt chlebíčky za 40 korun a pivo Tetínský Bořivoj za 59 korun půl litru.