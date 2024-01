Plesová sezóna je na Berounsku v plném proudu. Tradiční maškarní ples, v pořadí již třetí, pořádalo město Králův Dvůr v sobotu 27. ledna.

Ples zahájila místostarostka města Jitka Egartová spolu s místostarostou Janem Šilhavým. Na úvod zaznělo několik známých a oblíbených písniček v podání DJ Karla Moravce, kterého vystřídal host večera kapela The Beatles revival. Ti dostali tanečníky velice brzo do varu a taneční parket byl neustále zaplněný do posledního místečka.

Velice nápadité bylo oblečení přítomných a tématu ve stylu retro se velká většina doopravdy držela.

Hodinu před půlnocí se losovala tombola, které se ujal místostarosta Josef Antoniv spolu se zastupitelkou města Evou Kokešovou, která losovala čísla vstupenek z osudí označeného znakem města. Tentokráte se všichni výherci na první dobrou dostavili a tak Jitka Egartová předávala ceny od šestého místa až po tu první, kde její majitel a výherce tabletu projevoval neskutečnou a nefalšovanou radost. Poté proběhlo taktéž tradiční společné focení.

Zájemci si mohli pořídit také selfie se členy kapely The Beatles revival.

Zábava pokračovala až do jedné hodiny ranní, kdy DJ Karel Moravec splnil poslední přání a lidé odcházeli do mrazivého rána cestou ke svým domovům.

