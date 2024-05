Jarní koncert Štěpána Kojana & Bárky se uskuteční ve čtvrtek 16. května od 19.00 hodin v sále na Wagnerově náměstí v Berouně.

Štěpán Kojan, frontman kultovní kapely Keks. | Foto: Václav Šolta

Frontman legendární rokové kapely Keks Štěpán Kojan v exkluzivním spojení s kapelou Bárka zahraje jak písně ze své poslední desky, tak i své největší hity Víš, Jak děkuje se andělům, Pošťák, Proč holky pláčou a mnoho dalších. Kapelu Bárka tvoří violoncellista Pavel Barnáš s harfenistkou Ivanou Pokornou. Oba muzikanti působí desítky let v renomovaných profesionálních orchestrech, kromě toho si však přáli hrát i skladby podle svého výběru, a to v malém obsazení, bez not a dirigentské taktovky. Zaměřují se hlavně na evergreeny a filmové melodie, které v neobvyklém spojení jejich nástrojů vyznívají velmi působivě.

Kapelu Bárka tvoří Ivana Pokorná a Pavel Barnáš:

"Bárka nabízí plavbu napříč různými žánry s harfou a violoncellem - proplouváme vodami bouřlivými i klidnými a užíváme si radost z hudby," shrnul Pavel Barnáš, violoncellista Symfonického orchestru Českého rozhlasu v Praze. Ivana Pokorná je členkou Orchestru Národního divadla a vždy ráda spolupracovala i s muzikanty z jiných hudebních žánrů. V kapele Bárka hraje na keltskou harfu, která je menší a lehčí než ta, kterou používá ve velkém orchestru. "Zkrátka vzali jsme své nástroje na ramena a vydali se ve volném čase objevovat nové vody, které nám přinesou větší svobodu a dobrodružství," říká. Vstupné je 200 Kč, výtěžek podpoří sociální služby Charity Beroun, která se stará o seniory, matky s dětmi a lidi bez domova na Berounsku a Hořovicku.