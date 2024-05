Kdy: sobota 18. května 10 - 16.00

Kde: Králův Dvůr, areál zámku

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Food festival pořádaný v rámci Králodvorského kulturního léta 2024 nabídne příchozím desítky prodejních stánků s rozmanitou nabídkou domácích i profesionálních specialit, které budou moci návštěvníci zapít výborným plzeňským či kvasnicovým pivem. Nabídka piv, vín, ovocných šťáv či koktejlů bude pestrá. Programem bude provádět oblíbený DJ Sunny a v jeho rámci se můžete těšit i na další zajímavosti.

Karlštejnský pivní festival

Kdy: sobota 18. května 10 - 22.00

Kde: Karlštejn, nádvoří hradu a náměstí

Za kolik: 200 Kč, děti do 18 let zdarma

Proč přijít: V ceně vstupného je welcome drink a dárek od kováře na nádvoří hradu Karlštejn. Kompletní program najdete na karlstejnskypivnifestival.cz.