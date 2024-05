/FOTO, VIDEO/ Kam vyrazit během nastávajících dnů volna za zábavou na Berounsku a ve středních Čechách? Máme pro vás pár tipů. Krásný víkend!

Jarní řemeslné a hrnčířské trhy v Berouně 2023. | Video: Pavel Paluska

BEROUNSKO

Pátek 10. května

Argema + Oldies party

Kdy: pátek 10. května od 19.30

Kde: Kulturní klub Žebrák

Za kolik: na místě 500 Kč

Proč přijít: Koncert skupiny Argema a Oldies party po skončení koncertu s DJ Zdeňkem Vranovským.

Argema - Andělé:

Zdroj: Youtube

Slam Poetry v Hořovicích

Kdy: pátek 10. května od 19.00

Kde: Společenský dům Hořovice, malý sál

Za kolik: 150 Kč

Proč přijít: Poetický večer v malém sále Společenského domu. Účinkují Anna Kuna, Holka postavená na hlavu, Jetam a Člobrdan.

Sobota 11. května

Jarní hrnčířské a řemeslné trhy v Berouně

Kdy: sobota 11. května, neděle 12. května 8 - 17.00

Kde: Beroun, Husovo náměstí

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Hrnčířské trhy v Berouně s vinařským koutkem a stylovým občerstvením budou probíhat na Husově náměstí a v přilehlých ulicích. Těšte se na keramiku a porcelán, sklo, kováře, šperky, kameníky, mýdlaře, dřevozpracování – hračky, hudební nástroje, šperkovnice, nábytek aj.

Jarní hrnčířské a řemeslné trhy v Berouně 2023:

Zdroj: Pavel Paluska

Berounský koláč

Kdy: sobota 11. května 9 - 17.00

Kde: Beroun, náměstí Joachima Barranda

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Berounský koláč bude doprovázen lidovou muzikou. Kromě tance a muziky se můžete těšit na soutěž hospodyněk o nejlepší pekařský výrobek. Odměnou jim bude jako již tradičně uzená kýta z řeznictví mistra Alferyho. Chybět nebude ani tradiční stánek s valašskými frgály. Berounský koláč 2023, staročeská kapela Třehusk: Zdroj: Youtube

Veteráni pod Točníkem

Kdy: sobota 11. května 8 - 16.00

Kde: Žebrák

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V sobotu 11. května se uskuteční 3. ročník akce Veteráni pod Točníkem – memoriál Josefa Váni staršího. Veteránská spanilá jízda se projede kolem hradů Žebrák a Točník.

50. ročník pochodu jarním Českým krasem

Kdy: sobota 11. května 6.30 - 19.00

Kde: start i cíl na Tyršově stadionu v Berouně

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Trasy 50, 35, 25, 20, 16, 8,5 a 6,5 km. Turisté i další účastníci pochodu se mohou projít po okolí Berouna, CHKO Český kras. Odpoledne je možné navštívit tradiční Hrnčířské trhy v Berouně. Více informací na sobota 11. května 6.30 - 19.00start i cíl na Tyršově stadionu v BerounězdarmaTrasy 50, 35, 25, 20, 16, 8,5 a 6,5 km. Turisté i další účastníci pochodu se mohou projít po okolí Berouna, CHKO Český kras. Odpoledne je možné navštívit tradiční Hrnčířské trhy v Berouně. Více informací na webu TJ Lokomotiva Beroun

Botanická exkurze do Tomáškova lomu a na Vanovické skály

Kdy: sobota 11. května 8.30 - 16.00

Kde: sraz v 8.31 v Srbsku u nádraží, po příjezdu vlaku od Prahy

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Střední Čechy Správa CHKO Český kras vás srdečně zve v sobotu 11. 5. na Botanickou exkurzi do Tomáškova lomu a na Vanovické skály. Délka exkurze je zhruba 8 km. Plánovaný čas je do 16 hod. S sebou si vezměte obvyklé vybavení (například velkou svačinu, dobré boty, lupu, zápisník).

Ševci, svrškaři, příštipkáři - výstava v žebráckém muzeu

Kdy: sobota 11. května, neděle 12. května 9 - 17.00

Kde: Muzeum Žebrák, Náměstí 89, Žebrák

Za kolik: vstupné 60 Kč, snížené 40 Kč, rodinné 120 Kč

Proč přijít: Letošní sezonní výstava v Městském muzeu v Žebráku je věnována ševcovskému řemeslu, přibližuje místní početný cech i též pojednává o mistrech, tovaryších a ukazuje používané nástroje na ruční výrobu a opravu obuvi. Prezentovány jsou rovněž předměty z bohatých muzejních sbírek, které pocházejí z dílen žebráckých i berounských ševců první poloviny 20. století. Ze zahájení výstavy Ševci v žebráckém muzeu: Zdroj: Hájíčková Jana

Předsezónní jízdy ve skanzenu Solvayovy lomy

Kdy: sobota 11. května, neděle 12. května 10 - 15.00

Kde: Skanzen Solvayovy lomy, Svatý Jan pod Skalou

Za kolik: vstupné 90 Kč, snížené 60 Kč, rodinné 240 Kč

Proč přijít: V sobotu 27. dubna slavnostně zahájí ve skanzenu provoz další sezóny. Více souprav vlaků než obvykle, kouř parní lokomotivy a provoz dalších strojů. Bude otevřen stánek, zároveň bude v provozu motorový vlak (od 11 do 15 hodin, odjezdy vždy v celou hodinu, v případě velkého zájmu i v půl).

Jízda vláčkem ve skanzenu Solvayovy lomy:

Zdroj: Deník/Josef Rod

KOLÍNSKO

Historická bitva v Kolíně

Kdy: sobota 11. května od 11.00

Kde: Kolín, Jízdárna a Karlovo náměstí

Za kolik: 180 Kč, děti 90 Kč, děti do 6 let a ZTP zdarma

Proč přijít: Celý projekt začne v 11 hodin, kdy do města vyrazí kostýmovaný průvod cca 300 účastníků. Na náměstí pak dojde na rytířské turnaje za účasti panovníka a jeho dvora. V tu samou dobu se přímo v areálu Jízdárny otevře dobové tržiště s cca 50 stánky různého, stylového sortimentu. Trhy budou otevřené zhruba do 16.30 hod. Samotná rekonstrukce dvou historických bitev z časů husitských válek vypukne v 15.00.

PŘÍBRAMSKO

Pár dní k míru

Kdy: sobota 11. května od 12.00

Kde: Příbram, Dubno-Pichce

Za kolik: dobrovolné vstupné

Proč přijít: Kulturně-historická akce Pár dní k míru aneb Příbramsko v květnu, bohatý program pro širokou veřejnost, dobové tábory vojáků s historickou vojenskou technikou, ukázky uniforem a výzbroje, prezentace záchranných složek, celní správy, klubů vojenské historie, auto-moto veterány, airsoftová střelnice a mnoho dalšího. Součástí programu budou bojové ukázky, hlavní připomínající události ukončení 2. světové války na Příbramsku z května 1945 začíná v 16.00 hodin.