BEROUNSKO

Modrej Happening aneb Opravdu byl v Berouně Johnny Cash?

Kdy: pátek 12. dubna od 17.00

Kde: Beroun, náměstí Joachima Barranda

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Opravdu byl v Berouně Johnny Cash? Ano, byl! V pátek 12. dubna to bude už 46 let. Od roku 2018 si tuhle neuvěřitelnou příhodu v Modrým Berouně oficiálně připomínají a bude to tak samozřejmě i letos. Takže vás tímto společně s kapelami Johnny Cash Kvintet a St. Johnny zveme na Modrej happening!

Johnny Cash Kvintet:

Galakoncert hornistů České filharmonie Kdy: sobota 13. dubna od 18.30

Kde: Čechovna, Zámek Liteň

Za kolik: 390 Kč

Proč přijít: Uslyšíte díla světových mistrů i českých autorů v podání nejvýznamnějších hráčů na lesní roh v České republice. Koncert je součástí Jarní akademie hornistů České filharmonie. Předprodej vstupenek a více informací na zamekliten.cz.

Koncert K.T.O.

Kdy: sobota 13. dubna od 20.00

Kde: Beroun, sál na Wagnerově náměstí

Za kolik: 390 Kč

Proč přijít: Kamarádi táborových ohňů slaví šedesát let na scéně. Zlatá éra K.T.O. a vzpomínka na Waldemara Matušku s hosty Jiřím Štréblem a Danou Hackerovou.

K.T.O. neboli Kamarádi táborových ohňů patří k legendám české country:

Poklad z koněpruské půdy - výstava starožitného porcelánu Kdy: sobota 13. dubna od 10 - 18.00, neděle 14. dubna 10 - 17.00

Kde: Koněprusy 63, sál bývalé školy

Za kolik: dobrovolné vstupné

Proč přijít: Jak sám název napovídá, jedná se o výstavu porcelánových cenností po předcích, které místní obyvatelé doma starostlivě uchovávají, a které se nyní rozhodli společně představit veřejnosti a pomoci tak dobré věci. Celý výtěžek vstupného, jehož výše je ponechána na uvážení každého návštěvníka, bude totiž poukázán na konto sbírky na záchranu zdejší technické památky - Koněpruské vápenice.

Koncert Českého trubačského sboru

Kdy: neděle 14. dubna 14 - 15.00

Kde: Zámek Liteň

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V rámci Jarní akademie v Litni se také setká svět profesionálních hornistů se světem mysliveckých trubačů. Po třech letech, kdy v Litni vystupovaly soubory mysliveckých trubačů z celé republiky, vystoupí letos členové Českého trubačského sboru. Tento sbor vystupoval pravidelně při koncertě České myslivecké Vánoce v Rudolfinu. Celkem má 16 členů, hráčů na lesnice, borlice, lesní rohy a trubky. V Litni vystoupí jeho část ve složení Marie Kosová, Jan Karas, Filip Špingl a Petr Duda.

Otevírání studánek v Levandulovém údolí Kdy: sobota 13. dubna, neděle 14. dubna 10 - 18.00

Kde: Levandulové údolí, Chodouň 276

Za kolik: 150 Kč, snížené vstupné 70 Kč, rodinné vstupné 500 Kč

Proč přijít: Otevírání studánek patří mezi české tradice, během kterých dívky obcházely studánky po zimě, čistily je a modlily se za čistou vodu hudbou a tancem. Levandulové údolí je s tradicemi silně spjato, proto se při otevírání studánek dozvíte zajímavosti o vodě a jejím významu, o rituálech, které jsou s vodou spojené. S tradicemi a starodávnými zvyky vás seznámí stezka pro dospělé. Upleťte si věneček a jděte se poklonit vodním tokům.

STŘEDNÍ ČECHY

BENEŠOVSKO

BENEŠOVSKÉ TRHY

Kdy: sobota 13. dubna od 9 do 14 hodin

Kde: Benešov, Masarykovo náměstí

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Přijďte pro zimní pauze navštívit první trhy letošního roku v Benešově. Těšit se můžete nejen na nabídku trhovců, ale i na dětskou bubble show nebo skákací hrad. A před polednem vám zahraje poříčská kapela Cokol!v.

KOLÍNSKO JARNÍ STREET FOOD FESTIVAL KOLÍN Kdy: sobota 13. dubna od 10 do 19 hodin

Kde: Kolín, Karlovo náměstí

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Přijďte si pochutnat na pestré gastronomii z různých koutů světa, ale i na vínu či kávě. Zahraje a zazpívá vám zpěvák z Latinské Ameriky.

KUTNOHORSKO

KONCERT KAPELY KEKS

Kdy: sobota 13. dubna od 20 hodin

Kde: Čáslav, hotel Grand

Za kolik: 390 korun

Proč přijít: Do Čáslavi přijede legendární kapela Keks, která působí na rockové scéně více než 40 let. Jejím hostem bude Sabina Ludányiová.

MĚLNICKO FESTIVAL ROMSKÉ HUDBY Kdy: sobota 13. dubna od 18.00

Kde: Kralupy, kulturní dům Vltava

Za kolik: 350 korun

Proč přijít: Kralupský kulturní dům Vltava hostí Romfest, hlavní hvězdou festivalu romské hudby bude zpěvák Jan Bendig, představí se rovněž Daniel Koki, Pajko Ištek, Irena a Marek Fečovi a další muzikanti.

NYMBURSKO

16. ŘEMESLNÝ JARMARK V LYSÉ NAD LABEM

Kdy: sobota 13. dubna 9 - 17.00 hodin

Kde: Náměstí Bedřicha Hrozného, Lysá nad Labem

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V Lysé nad Labem se koná již tradiční řemeslný jarmark. Návštěvníky čeká bohatý doprovodný program.

PŘÍBRAMSKO PŘÍBRAMSKÁ BURZA MINERÁLŮ Kdy: v sobotu 13. dubna od 8.30

Kde: Kulturní dům Příbram

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: Prodejní výstava minerálů, fosilií, šperků a přírodnin. Organizátorem akce je Pavel Škácha, geolog Hornického muzea Příbram.

RAKOVNICKO

NEZBEDNÝ BAKALÁŘ - TANEČNÍ SOUTĚŽ

Kdy: v sobotu 13. dubna od 9.15 hodin

Kde: Kulturní centrum Rakovník

Za kolik: 100 Kč

Proč přijít: 43. ročník postupové soutěže memoriálu Dr. Václava Černého ve standardních a latinských tancích juniorů a dospělých.