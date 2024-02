Komentované prohlídky. Přijďte se do sklárny nejen podívat, ale také si vyzkoušet broušení na skleničku a foukání skla v huti (cena 500 korun, pro děti od 6 let, s pomocí rodičů i pro mladší). Rezervace nutná.

Fight Night Metgas

Kdy: sobota 3. února od 18.30

Kde: Králův Dvůr, sportovní hala

Za kolik: neuvedeno

Fight Night Metgas už počtvrté, reprezentanti MMA, mistři republiky v boxu, sandě a kickboxu, zápasníci, kteří mají úspěchy na evropské scéně a také něžné pohlaví reprezentující Českou republiku v MMA. Akce ponese v duchu amatérského sportu, a tak představí i mladé naděje.

Klub hráčů

Kdy: sobota 3. února od 13.00

Kde: Beroun, městská knihovna

Za kolik: neuvedeno

Rádi hrajete deskovky a nemáte s kým? Přijďte sami, s partou, rodinu. Zkuste některou z her knihovny, nebo si přineste vlastní. Klub hráčů je pro všechny věkové skupiny. Končí v 18.00 hodin.

S harmonikou za písničkou

Kdy: sobota 3. února od 18.00

Kde: Tmaň, restaurace Kulturák

Za kolik: neuvedeno

Hudební večírek S harmoniku za písničkou, hraje Jiří Šoufek.

Ať žijí strašidla

Kdy: neděle 4. února od 16.00

Kde: Zdice, společenský dům

Za kolik: 270 korun/dospělý, 190 korun/dítě do 17 let, děti do 2 let zdarma

Rodinný muzikál na námět známého filmu Ať žijí duchové v podání divadla STAR.