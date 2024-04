Mezi používaným různorodým nářadím (struhák, kladivo, řezák) najdou návštěvníci i materiál v podobě kůží, ale i pomůcky jako napínáky, obuvnické šicí stroje a nechybí ani díly na spravení bot, například podpatky, podrážky nebo háčky, které se používaly ještě nedávno v opravnách obuvi.

Zdroj: Hájíčková Jana

„Zastoupeny jsou zde boty pánské, dámské, domácí i vycházkové, k vidění jsou nákresy i nejrůznější šablony. Ševcovská terminologie dodnes zní ve výrazech jako neposedné šídlo, ty jsi ale kopyto, nemám ani floka. Pro zajímavost uvádíme, že Tylova divadelní hra Fidlovačka aneb Žádný žert a žádná rvačka nese označení nástroje na hlazení kůží a říkalo se tak i lidové zábavě ševců v pražských Nuslích, kde například stojí Divadlo Na Fidlovačce. Připomínáme i známé ševce z pohádek, například O princezně Jasněnce a létajícím ševci nebo Večerníček O loupežníku Rumcajsovi. A kde by byl kocour Mikeš bez svých krásných botiček?“ smála se Brotánková.

Na vernisáži vystoupili žáci ze žebrácké pobočky ZUŠ Josefa Slavíka Hořovice ze třídy dechových nástrojů. Výstava bude otevřena od dubna do října o víkendech a svátcích, vždy od 9 do 17 hodin a celou sezónu doplněna doprovodným programem pro děti i dospělé, kde si mohou sami vyzkoušet, jaké je to stát se ševcovským tovaryšem.