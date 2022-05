Od příští středy se pak bude bourat nájezdná rampa ze Strakonické ulice, uzavřená bude už od neděle. „Prvních deset dnů bude nejhorších, rampa ze Strakonické je neopravitelná a musí být kompletně zbourána a postavena nová. Kvůli tomu bude v místě, kde je jeden pruh pro auta a jeden pro autobusy, pouze jeden pruh pro všechny a to na deset dnů,“ řekl náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).

V případě dopravních nehod čekají non-stop připravené tři odtahové služby po obou stranách řeky.

„Největší zácpy se dají očekávat v prvních 14 dnech, je to tak vždy u velkých rekonstrukcí, než si řidiči zvyknou na objízdné trasy. Chci požádat řidiče o trpělivost a ohleduplnost, aby se nestaly drobné nehody, ty by mohly způsobit lokální kolaps,“ řekl Jozef Sinčák, ředitel Technické správy komunikací.

Stav v okolních ulicích bude dispečink prakticky neustále monitorovat a případně upraví nastavení okolních křižovatek. Vedení města však důsledně varuje neukázněné řidiče, aby nevjížděli do pruhů vyčleněných pro autobusy a neporušovali dopravní předpisy. „Jsme domluveni na spolupráci s policií, ta bude celé okolí sledovat. Věříme, že si řidiči zúženou kapacitu mostu dále nezablokují,“ řekl Scheinherr.

Přes řeku přívozem

Úpravy čekají také městskou hromadnou dopravu. Všechny autobusové linky jezdící přes nejvytíženější silniční most zůstanou zachovány, konkrétně linky číslo 118, 170, 190, 196 a 197. Pro jejich plynulejší příjezd jsou prodloužené vyhrazené jízdní pruhy v Jeremenkově, Vrbově, Modřanské a v ulici Ke Krči.

Pouze linka 125 bude v pracovních dnech od 6 do 20 hodiny rozdělena na dva samostatné úseky, protože na Jižní spojce nebylo možné vyhrazené pruhy autobusům prodloužit. První úsek bude objíždět zkrácenou trasu Háje – Sídliště Petrovice – Skalka a druhý pod označením X125 obstará úsek Jižní Město – Háje – Smíchovské nádraží. Zdvojnásobena bude tramvajová linka č. 21 přes Palackého most ve všední dny od 6 do 19 hodin.

Řeku je také možné překonat přívozem P3, který jezdí v pracovní dny mezi Lihovarem a Dvorci a kotví nedaleko tramvajové zastávky. V ranní špičce vyráží po 10 minutách a dále po 15 minutách.

Dojde na další úpravy?

„Cestujících v MHD může mírně přibýt, nejsou vyloučeny případné další úpravy. Metro se před měsícem vrátilo k plnému režimu, oproti roku 2019 před covidem jím ale jezdí denně o 200 tisíc lidí méně, rezervu máme dostatečnou,“ řekl Petr Šubrt, náměstek ředitele ROPID.

Jistotou je také jízda na kole, rozšířené jsou stanice provozovatelů sdílených jízdních kol Rekola a Nextbike do jižní části města, konkrétně do Komořan, Zbraslavi, Velké Chuchle a Radotína. Jízda na nich je prvních 15 minut zdarma pro držitele ročního předplatného na MHD.