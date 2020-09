Restrikční opatření se týká všech okresů Středočeského kraje. V oficiálním vyjádření Krajské hygienické stanice (KHS) je formulováno jako zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v době mezi 0.00 a 6.00 hodin. Výjimku mají provozovny, které neslouží pro veřejnost, například zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, nebo vězeňská zařízení. Zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb, tedy provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny.

Podle Tomáše Vodného, zástupce ředitele KHS, se epidemiologická situace výrazně zhoršuje, proto bylo nutné zpřísnit dosavadní opatření. „Vzhledem ke značně nepříznivému trendu ve vývoji počtu nakažených na území většiny okresů Středočeského kraje, z nichž Praha-východ, Beroun, Kladno, či Beroun již dosahují hodnot, při kterých se z epidemiologického pohledu významně zvyšuje riziko nekontrolovaného komunitního šíření nákazy, je dle názoru KHS nutno opatření ještě dále zpřísnit, aby se podařilo šíření onemocnění Covid-19 výrazněji omezit a lokální ohniska znovu dostat pod kontrolu,“ uvedl Tomáš Vodný. Tím současným zpřísněním je právě omezení otevírací doby stravovacích a zábavních podniků.

Opatření na dobu neurčitou

Opatření bylo vydáno již v pátek, v platnost ale vstupuje až v pondělí. Zatím platí na dobu neurčitou. A právě v délce jeho trvání vidí provozovatelé dotčených podniků tu nejzásadnější otázku, která ovlivní, zda bary a kluby přežijí i tuto situaci. To ví i Miroslav Hvězda z kutnohorského baru U Havířů. „Otázka zní, jak dlouho takové opatření bude trvat. Já chápu, že nějaká opatření je nutné udělat, ale podle mého by bylo užitečnější omezit počty lidí v takových podnicích. Případně se zaměřit na obchodní centra. Pokud by takovéto opatření trvalo dlouho, mohlo by to být pro nás i likvidační,“ řekl Miroslav Hvězda.

V podobném duchu hovořil i Filip Ropek, vedoucí podniku Casa Havana na nymburském náměstí. „Co nám zbývá. Před půlnocí vypneme hudbu a návštěvníkům řekneme, aby šli domů. Naštěstí nám město odpustilo nájem, takže pár dnů takovou situaci vydržíme. Pokud by to bylo delší dobu, pak bychom to asi neutáhli,“ konstatoval provozovatel nymburského podniku.

Daniel Fikrle z kladenského Murphy Coctail baru má spočítáno, že za takovýchto opatření podnik nebude vydělávat. „Budeme v podstatě na nule. Je to velká škoda, vzmátořili jsme se z jarní situace, lidé začali znovu chodit, chtějí se bavit, ale tohle bude další výrazný zásah,“ je přesvědčen Daniel Fikrle.

Omezení provozní doby je prvním podzimním plošným opatřením, které zasáhne do ekonomiky. Dosud platilo nařízení o povinném nošení roušek v uzavřených prostorách. Některá zdravotní a sociální zařízení aktuálně omezují návštěvy. Úplný zákaz platí například v Psychiatrické léčebně v Sadské na Nymbursku.