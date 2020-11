V podobném rozhodování by měla pomoci nabídka krajské hospodářské komory, jež nově připravila virtuální „veletrh“ středních škol. Současně lze nahlédnout k sousedům: co nabízí čtveřice škol na Příbramsku, jedna na Praze-západ, šest na Kladensku nebo čtyři na Rakovnicku? Někdo ale možná mávne rukou – a raději si bude shánět informace tradičně. Vždyť třeba berounskou obchodní akademii v tomto zpoplatněném přehledu není vidět, stejně jako místní učiliště. A například hostivické gymnázium? Také ne…

I tak lze však narazit na zajímavé informace. Průměrná měsíční mzda v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb dosahuje 17 928 korun, naproti tomu v oblasti peněžnictví a pojišťovnictví to dělá 63 425 Kč. I takovéto porovnání, samozřejmě připravené napříč celou řadou profesí, může nyní pomoci deváťákům, kteří se rozhodují o tom, na kterou střední školu či učiliště se přihlásí.

První kontakt distanční formou

Přehlednou tabulku najdou žáci končící základní školu, jejich rodiče, ale třeba i výchovní poradci na speciálních webových stránkách. Krajská hospodářská komora Střední Čechy připravila speciálně pro ně portál o vzdělávání.

Na internetové adrese www.khkstrednicechy.cz/virtualniveletrh je k mání „virtuální veletrh“ středoškolského vzdělávání ve středních Čechách – s nabídkou středních škol i učilišť v celém kraji. Prohlížet ji lze podle okresů, ale dá se vybírat i podle dalších kritérií: jaká je v rámci celého kraje nabídka maturitních oborů – nebo je spíš třeba hledat vzdělání s výučním listem? Stranou však nestojí ani příležitosti pro další prohlubování dosaženého vzdělání: nástavbové studium a vyšší odborné školy.

Prezentace škol se dříve pořádaly jako osobní setkání s případnými uchazeči a jejich rodiči. Nechyběly podrobné informace, odpovědi na dotazy, často i ukázky činnosti či přehledy dnů otevřených dveří. I tohle vše je k mání – jenom dnes, kdy jsme si kvůli koronavirovým omezením zvykli za změny, jež by ještě před rokem nikomu ani nepřišly na mysl, je to vše dostupné v jiné podobě. Když může fungovat distanční výuka, tak proč ne elektronicky dostupná „burza škol“? I přes internet lze přece získat informace o nabízených oborech, kontaktech pro možné dotazy, ale i o chystaných informačních dnech a jejich organizaci, zhlédnout na webu videoukázku, či dokonce absolvovat virtuální prohlídku. To vše navíc v době, kdy to každému vyhovuje. K mání jsou prezentace více než čtyř desítek středočeských středních škol a jejich náborových materiálů.

Zájem o chytré mozky i zručné ruce

Hospodářská komora navíc s využitím zkušeností svých členů i údajů Českého statistického úřadu připomíná řadu souvislostí, jež ne náhodou nabízí v sekci nazvané Užitečné informace. Mimo jiné připomíná, že na pracovním trhu jsou v kurzu nejenom nyní obzvlášť žádaní zdravotníci, ale roste poptávka třeba i po vyučencích pro operátorské a seřizovačské pozice (avšak i po dělnících do výroby bez kvalifikace). A například v logistice je hlad po těch, kteří se vyznají ve skladových systémech a umějí ovládat vysokozdvižný vozík. Dlouhodobě se nedostává řidičů a vytrvalá je i poptávka po pracovnících ostrahy. Nebo po pracovnících call center.

Pro rozhodování o volbě profese může být podnětem, že firmy nejen žádají, ale také jsou ochotny slušně zaplatit techniky nejrůznějšího zaměření, stejně jako elektrikáře, svářeče, zámečníky či obráběče. Vzhledem k situaci na trhu práce se zaměstnavatelé také zajímají o zlepšování jejich pracovních podmínek. Na tuhle situaci hodlá kraj reagovat i v rámci chystané reformy středního školství. K aktuálně hojně hledaným profesím ve středních Čechách patří také pracovníci v zemědělství a lesnictví i pro následný řetězec zpracovatelského průmyslu.

Možnosti virtuálního veletrhu středních škol

- Vybírat podle okresů školy a následně jimi nabízené obory

- Volit obory podle tematického zaměření v rámci nabídky všech škol

- Vyhledávat podle požadovaného stupně dosaženého vzdělání

- Nalézt informace o možnostech on-line o klasických prohlídek škol

- Seznámit se se základním poučením o situaci na pracovním trhu



Zdroj: www.khkstrednicechy.cz/virtualniveletrh