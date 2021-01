Zájemci se k policii hrnou navzdory koronaviru. Nebo kvůli němu?

/VIDEO/ Zájem o policejní uniformu nákaze koronavirem nepodlehl. Vypadá to, že je to spíš naopak - a jistota této profese se v nynější nejisté době stává novým lákadlem. Zdají se to alespoň naznačovat nejen vyjádření některých z uchazečů o přijetí do služebního poměru, ale také celkový nárůst počtu přihlášek v posledních měsících. A vlastně i porovnání loňského náboru s předchozími roky.

Příchod 228 nováčků během toku 2020 si pochvaluje i krajský policejní ředitel Václav Kučera, jenž na setkání v tomto týdnu přivítal posledních 24 z těch, kteří úspěšně dokončili přijímací řízení. Navštívit ho noví kolegové přišli ještě v civilu; před „fasováním“ uniforem. Nyní je pro ně aktuální rok trvající základní odborná příprava. „V jejím rámci získají jak teoretické, tak i praktické znalosti a dovednosti potřebné pro práci každého policisty,“ konstatovala krajská policejní mluvčí Vlasta Suchánková. S dodatkem, že po této přípravě, jejíž součástí jsou prohlubování fyzické kondice či střelecký výcvik, již přijde skutečné nasazení. Záchranáři musí umět rozhodnout, který z pacientů může počkat Přečíst článek › „Pod vedením zkušenějších kolegů budou tito muži a ženy vykonávat službu na obvodních odděleních, odděleních hlídkové služby či u dopravní policie. Uplatnění ale mohou najít i na některých dalších službách, jakými jsou například služební kynologie, poříční oddělení, cizinecká policie a podobně,“ upřesnila Suchánková. Nejvyšší příliv nováčků Kučera oceňuje, že loni řady středočeské policie rozšířilo o téměř sedmdesát zájemců více, než za rok 2019. „Tehdy jsme přijali kolem 160 nových mužů a žen zákona. A v roce 2018 vstoupily do řad středočeské policie dvě stovky zájemců,“ konstatoval. S tím, že během posledních pěti let přicházelo v průměru sto padesát nových policistů. Nejslabší byly roky 2016 (se 116 přijatými) a 2017 (s pouhými 105). Zdroj: Youtube Takzvaných tabulkových míst bývalo u středočeské policie necelých 3800; v roce 2018 tento počet povyskočil těsně pod 3900 (byť přes 350 pozic zůstávalo neobsazených). Aktuálně v kraji slouží přes tři a půl tisíce policistů – a do plného stavu jich chybí 330. Nejvíc neobsazených míst je na územních odborech kolem Prahy, v Mladé Boleslavi, Mělníku a Berouně – ale i na krajských útvarech; v tomto případě především na dálničních odděleních. Prosinec přinesl nával Loňských 228 přijatých vzešlo z původních více než devíti stovek uchazečů. „Největší zájem jsme zaznamenali od září do konce roku 2020,“ poznamenal krajský ředitel. S upozorněním, že v září, říjnu a listopadu přibývalo vždy kolem třicítky nových policistů a policistek. „A úplně nejvíc mužů a žen zákona nastoupilo na naše krajské ředitelství v prosinci: bezmála čtyři desítky,“ pochlubil se. „Rok 2020 nebyl v důsledku pandemie nijak příznivý, a tak jsem rád, že i přes tuto zvláštní dobu naše náborové aktivity nevyzněly naprázdno a práce u policie je pro spoustu zájemců atraktivní,“ konstatoval Kučera. Kraj shání pomocníky do sociálních služeb. I neplnoleté Přečíst článek › Jestliže zmiňuje nepříznivé dopady pandemie, na mysli má především vliv na dlouhodobý projekt Přes bariéry s policií. Jde o dobročinnou akci připravovanou společně s Kontem Bariéry, v jejímž rámci si studenti posledních ročníků středních i vyšších odborných škol vyzkoušejí fyzické testy nezbytné pro přijetí k policii. Ti úspěšní rovnou dostanou i nabídku. Za nynějších opatření, kdy je omezen i provoz samotných škol, musela být tato kampaň přerušena.

