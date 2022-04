Politici této strany se k čistění Berounky aktivně hlásí, protože stáli u jejích počátků. Akci propagovali a osobně se účastnili jak tehdejší hejtman Petr Bendl (který si zdejší kraj zamiloval a třeba o zřícenině hradu Týřov dokonce složil a nazpíval písničku), tak v té době ještě nestraník Martin Kupka ve své roli mluvčího kraje. Vraceli se i v následujících letech – a jejich účast je ohlášena i letos, kdy dorazí jako poslanci a ministr.

OBRAZEM: Projekt Kolo pro život přinesl do Berouna velký dětský sportovní den

„Jsem rád, že se organizace zhostila Místní akční skupina Rakovnicko,“ chválí Kupka, že tradice, u jejíhož zrodu byl, pokračuje. „Těší mě, že se tu každoročně scházejí desítky lidí, kteří se aktivně podílejí na budoucnosti země tak, aby byla ve všech směrech lepší,“ chválí Kupka.

Připomněl, že i když je Berounka jednou z nekrásnějších středočeských řek, každý rok se v ní shromáždí tuny odpadů. Tradiční účastník úklidu Bendl nicméně připomněl, že se situace mění – a to pozitivním směrem. „Oproti prvním ročníkům se stav na Berounce podstatně zlepšil. Každý rok nasbíráme odpadu méně,“ konstatoval. Také on však připomíná: někteří vodáci, rybáři i chataři by si měli sáhnout do svědomí.

Europoslankyně Veronika Vrecionová, která se v sobotu také chystá přiložit ruku k dílu, slibuje, že nezůstane jen u Berounky. Dojít má podle jejích slov i na Jizeru a Labe.