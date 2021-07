Citelná kolona před sjezdem u Mirošovic i kolona před nájezdem u Ostředku. Tak v sobotu dopoledne vypadalo na pomezí Prahy-východ a Benešovska cestování po dálnici D1 ve směru od hlavního města na Brno. Po půl jedenácté přišlo i větší zdržení v koloně před sjezdem u Ostředku – tedy v opačném směru jízdy; k hlavnímu městu.

Uzavírka dálnice. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Lukáš Kaboň

Dálnice je od sobotního večera obousměrně uzavřena mezi exity 21 Mirošovice a 34 Ostředek, Sázava – a to kvůli bourání nadjezdu u Kaliště. Neprůjezdná by měla být do pondělního večera; konkrétně do 20. hodiny 5. července. Objízdné trasy, a to pro oba směry jízdy, jsou vyznačeny přes Benešov pro osobní auta a přes Tábor pro těžkou nákladní dopravu.