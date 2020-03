Ve věznici v Jiřicích na Nymbursku jsou dočasně pozastaveny výjezdy odsouzených na pracoviště mimo věznici s výjimkou potravinářského průmyslu. Potvrdila to mluvčí věznice Hana Prokopová. „Jedná se o pekárny v Brandýse nad Labem, kam dojíždí na dvě směny 15 odsouzených a pracoviště výroby majonéz v Kostelci nad Černými Lesy, kam dojíždí 35 odsouzených. Pracoviště uvnitř věznice a vnitřní režie věznice nadále pokračují ve své pracovní činnosti, jedná se o 164 odsouzených,“ uvedla Hana Prokopová. „V souvislosti s vývojem situace se bude pochopitelně opětovně jednat o znovuobnovení pracovní činnosti odsouzených na pracovištích mimo věznici,“ doplnila mluvčí jiřické věznice.

ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Podobná situace je i v příbramské věznici Bytíz. „Vedení věznice jedná s jednotlivými firmami a pomalu dochází k útlumu práce. Jedinými výjimkami jsou práce v potravinářství a odpadech, tam se o útlumu nejedná,“ vysvětluje mluvčí věznice Milena Palková. Při návratu z pracovišť je vězňům měřena teplota.

Vězni se také z důvodu karantény nepotkávají třeba na obědech. Takto to funguje v Jiřicích. „Odsouzeným je strava v ústavní kuchyni připravována do takzvaných tabletů, což jsou dělené nádoba na stravu opatřené víkem, a tyto tablety jsou následně odsouzeným rozváženy do příslušných ubytoven a jednotlivých oddílů. Odsouzení stravu konzumují na jednotlivých celách,“ vysvětluje Hana Prokopová.

Roušky podle našich informací šijí v příbramské i jiřické věznici. Většinou pro vlastní potřeby věznice. „Máme vyčleněné věznice, které šijí roušky ve velkém nejen pro vlastní potřeby, ale i zásobují další organizace. To je například případ věznice ve Žďáru nad Sázavou,“ uvedla mluvčí vězeňské služby Petra Kučerová. Ostatní šijí primárně pro vlastní potřeby.

Kvůli koronaviru jsou také zakázány návštěvy odsouzených. Na Bytízu to kompenzuje vedení věznice jinými výhodami. Vězni mají například nárok na jeden balíček s jídlem a jeden balíček s hygienickými potřebami navíc. „Ještě než došlo k vyhlášení zákazu návštěv, tak někteří odsouzení už dopředu kontaktovali své blízké a zrušili jejich návštěvy sami,“ říká Milena Palková. Podle jejích slov omezení odsouzení snášejí dobře a komunikace s nimi funguje bez problémů. Na tuto situaci se připravovali prý už raději dopředu.