Ceremoniál se do Plzeňky vrátil po roční přestávce, kdy bylo loňské předávání zmařeno pandemií koronaviru. Vstup na středeční galavečer, který byl již 9. v pořadí, byl tento rok podmíněn prokázání takzvané bezinfekčnosti.

Večerem provedla Lenka Kuchar Daňhelová. „Stejně jako v loňských letech se dnešní ceny budou předávat osobnostem, které dlouhá léta nezištně sloužily svému městu a podílely se na jeho reprezentování,“ uvedla na samý úvod moderátorka.

Galavečer zahájila Adéla Řehořová, 14letá studentka zpěvu na Základní umělecké škole Václava Talicha, která zazpívala českou státní hymnu. Slavnostního předávání se zúčastnil čestný občan Berouna Burkhard Siebert, který stál u zrodu partnerství města s německým Goslarem, vedoucí Odboru kultury a památkové péče Kateřina Pešatová a vedení města Beroun v čele se starostkou Soňou Chalupovou, která se chopila předání jednotlivých ocenění. Někteří hosté měli na klopě připnutý červený mák, který symbolizuje Den válečných veteránů, jež byl během večera připomenut.

Starostka ve svém proslovu poděkovala předchozím laureátům cen a připomněla jejich významnou roli. „Za devět let, co ceny udělujeme, se podařilo vytipovat řadu osobností, o kterých nikdo nevěděl. Díky nim jsme známi jak v celé republice, tak i v zahraničí. Těchto lidí si velmi vážíme,“ uvedla starostka.

Cenu města Beroun si jako první odnesla Věra Boučková za dlouholetou obětavou činnost v čele Klubu důchodců Beroun, kde působí již přes 20 let, a který pod jejím vedení umožňuje seniorům aktivní a společensko-kulturní vyžití. Klub aktivně spolupracuje s několika domovy pro seniory a různými organizacemi města. Věra Boučková za plaketu a pamětní list vřele poděkovala.

Druhým oceněným je in memoriam Rudolf Kadeřábek za úspěšnou dlouholetou literární činnost, ve které oslavoval své město a jeho významné obyvatele. Byl novinářem a spisovatelem a je autorem šesti knih ze série Berounské reminiscence. Cenu v jeho zastoupení převzala vnučka. „Jsem moc ráda, že díky Paměti národa a jejich krásnému videu si to tu mohl děda takzvaně odkecat a podělit se o svá vyprávění. Jsem za dědu moc ráda,“ poděkovala dojatá Kateřina Mikulová.

Posledním ocenění je světoznámý dirigent Václav Talich, kterému byl letos uděleno čestné občanství in memoriam. Cenu s poděkováním převzal vnuk Michal Dejmal, jenž je především rád, že je ve městě o kulturu dobře postaráno.

Na závěr byl letošní galavečer rozšířen o gratulaci k významným jubileím občanům, kteří v minulosti také obdrželi Cenu města. Tento rok to jsou Jana Civínová, která oslavila 70 let, Marie Kopřivová k 80. jubileu a Božena Kebrlová, jež v květnu oslavila 90 let.

Mezi jednotlivými předáními vystoupily mažoretky Berounské hvězdičky a baletky z Baletní školy Terezie Dudové. Na závěr zahrál Big band Václava Zelinky. Osobnosti může nominovat i veřejnost, jejich ocenění poté schvaluje zastupitelstvo města.