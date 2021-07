Vpodvečer ještě zemřela v motolské nemocnici v Praze mladistvá dívka, kterou tam ve vážném stavu transportoval vrtulník. V nemocnicích v Benešově a Jihlavě skončili také další děti a mladiství ze šestičlenné posádky raftu. Některým z nich pomohli na břeh svědci, jiné se podařilo dostat z vody až hasičům.

Vysoká voda je nebezpečná

Místní obyvatelka, která po nehodě volala na tísňovou linku, Deníku ve středu upřesnila: „Jelo kolem auto a z něj křičeli: Volejte hasiče, na jezu se někdo topí. Běžela jsem na místo a volala stodvanáctku.“ Uvedla, že u jezu už byli lidé, kteří s pomocí žebříku drželi za jednu ruku asi 17letou dívku; podle slov svědkyně zřejmě tu, která nakonec nepřežila. Dostat se k vedoucímu prý nebylo možné.

„Další tři děti, asi ve věku 14–15 let, které se držely raftu, potom vytáhli hasiči. Co jsem slyšela, příčinou nehody bylo, že chtěli klasicky sjet šlajsnu – ne jez, to by byli blázni – pro velký proud se do ní ale netrefili a spadli přes korunu. Je tam snad dlouhodobě nějaká kláda, která překáží – a působí problémy,“ řekla Deníku místní žena.

Tragédii ve středu komentovala i mluvčí středočeských hasičů Tereza Fliegerová, podle jejíchž slov jde o jeden z nejnebezpečnějších jezů v České republice. Varování za nynějšího vyššího stavu vody, souvisejícího s vydatnými srážkami, má však obecnou platnost – a to i mimo Sázavu. „V současné době je v řekách hodně vody a některé jezy mohou být velmi nebezpečné. Zvažte, prosím, zda máte dostatečné zkušenosti, sledujte aktuální situaci na řekách – a pokud si nejste jisti, raději vyčkejte na příhodnější dobu,“ vybídla Fliegerová příznivce vodácké turistiky.

Odpovědnost má každý za sebe

Na možná rizika upozorňují zákazníky i půjčovny lodí. S tím, že nejde o reakci na aktuální tragédii, ale o samozřejmost spojenou s vyšším stavem vody, to Deníku potvrdila Martina Vyšatová z půjčovny Samba působící právě v Českém Šternberku. „Vysvětlujeme, kde to může být nebezpečné, a doporučujeme, kudy lodě přenášet,“ konstatovala.

S tím, že se to týká nejen jezu, kde se stala tragédie, ale i dalších nebezpečných míst na Sázavě. „Určitě upozornění dáváme,“ přikyvuje kolegyně Eliška. Vyšatová nicméně připouští, že na řece už půjčovna klienty nekontroluje. „Záleží na nich, jak se k tomu postaví,“ poznamenala.

To, že odpovědnost má každý za sebe, potvrzuje i Lenka Říhová z půjčovny Bisport, která působí na celé Sázavě. Zdůraznila například, že půjčovna dbá třeba na to, aby každý zákazník, který odchází k vodě, měl na sobě záchrannou vestu – a to zapnutou. Zda to tak zůstane i za první zátočinou, už je ale rozhodnutím každého jednotlivce.

Za Bisport Říhová uvedla, že bezpečnost je to nejdůležitější, nač se dbá. „Když se zvedne stav vody, nejenom o tom informujeme, ale také nabízíme řešení,“ řekla Deníku. S tím, že základem je nabídka přestoupit z kánoí na rafty, které jsou přece jen mnohem bezpečnější. Ano, k tragédii došlo po nehodě raftu – ale ten shodou náhod bohužel najel tam, kde se vůbec neměl objevit. Dalším řešením nabízeným Bisportem je možnost bezplatné změny termínu.

„Nechceme, aby rodiny s dětmi nebo začátečníci vyjeli do podmínek, na které se necítí, jen proto, že to měli předem zaplacené,“ poznamenala Říhová. Přivítala by, aby voda začala klesat.

Upozornila současně, že klientům pracovník půjčovny nejen předává mapu úseku, na který se chystají, ale současně s nimi plánovanou trasu prochází jez po jezu: doporučuje, jak postupovat, aby nepřecenili své síly. Důležité také je včas zastavit – to za nynějšího stavu může být problém, a tak je třeba na přiražení ke břehu myslet s předstihem – a obhlédnout, zda třeba pod šlajsnou nejsou naplavené větve.

Konkrétně Bisportu v úterý, kdy k tragédii došlo, vyjížděl z Českého Šternberka jeden raft – a posádka dostala jednoznačné doporučení: jez nesjíždět, ale obnést. S tím ve středu souhlasil i asi 18letý pracovník jedné místní půjčovny: „Nemám o včerejší nehodě podrobné informace; nevím, jak a kudy jeli – ale pokud bych jel já, určitě bychom s klienty přenášeli: při tomhle průtoku nepřipadá v úvahu nic jiného.“

Stejného mínění byla i žena z Liberce, která sjíždí Sázavu s manželem a dvěma dětmi: „Včera, když jsme slyšeli o nehodě, jsme byli asi deset kilometrů odsud. Zalekli jsme se a zvažovali, zda vůbec pojedeme dál. Nakonec jsme se rozhodli, že jedeme – velmi opatrně. Navíc je tento jez dobře značený, takže by nás ani nenapadlo sjíždět; samozřejmě budeme přenášet,“ uvedla pro Deník Kateřina Štěpánková. S tím, že rodina plánuje dojet do kempu Na Břečkárně v Ratajích.

Věc se řeší – a bude i dál

Okolnosti tragédie na Sázavě zůstávají předmětem šetření policie. Deníku to potvrdila její mluvčí Barbora Schneeweissová. Benešovští policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu usmrcení z nedbalosti.

Za Povodí Vltavy, do jehož správy Sázava patří, Deníku řekl jeho mluvčí Hugo Roldán, že státní podnik už řadu let připravuje sérii opatření, kterými významně přispívá k bezpečnému proplouvání jezů. Patří k tomu i budování schodišť a nástupních ploch pro bezpečné nasednutí a vysednutí z lodí či vybavení jezů informačními tabulemi viditelnými z lodí a záchrannými prostředky. Ty jsou k dispozici i v Českém Šternberku. Povodí plánuje i další vylepšování jezů na vodácky oblíbených řekách – včetně Sázavy.