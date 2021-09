Významně se také mění distribuční soustava: dostává dálkově ovládané prvky, monitoring i nové systémy pro řízení a regulace napětí. „Díky instalaci měření v DTS neboli distribučních stanicích bude zajištěn přístup k detailním informacím o zatížení sítí. Společně se zvýšením počtu dálkově ovládaných DTS to umožní distributorovi lépe řídit toky elektrické energie a umožní rychlejší identifikaci poruch a následnou obnovu napájení,“ upřesnila Holingerová, jak přínosy modernizace pocítí odběratelé. Další moderní „zaklínadlo“ zní AMM: pod tímto označením se skrývají chytré elektroměry, jež se ČEZ Distribuce chystá v období 2024–2027 ve velkém instalovat v místech se spotřebou nad 6 MWh. Pokračuje také rozvoj optické telekomunikační infrastruktury, jež bude podporovat decentrální energetiku.

Síť rozvodů elektřiny letos ve středních Čechách vylepší více než tři miliardy korun. Deník o investicích ČEZ Distribuce ve čtvrtek informovala mluvčí Skupiny ČEZ Soňa Holingerová, podle jejíchž slov je to o 300 milionů korun vyšší částka než loni. „Stále více prostředků míří do digitálních technologií a úpravy distribuční sítě pro připojení obnovitelných zdrojů,“ poznamenala.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.