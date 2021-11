/FOTOGALERIE/ Nejméně čtyřicet milionů korun jako nezákonné obohacení vynesly podle kriminalistů Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) čachry kolem DPH a daní z příjmů skupině, po jejíchž stopách šli policejní detektivové už od loňska.

Nyní mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej informoval, že pro krácení daně a legalizaci výnosů z trestné činnosti začalo trestní stíhání šesti fyzických osob, čtyř mužů a dvou žen, a jedné právnické osoby. K té bližší podrobnosti neuvedl, avšak podle dostupných informací by jí měla být pražská společnost: produkční, marketingová, a mediální agentura, která se věnuje jak reklamě, tak pořádání akcí. U skutků, které mluvčí zmiňoval, hrozí v případě odsouzení tresty odnětí svobody v trvání od pěti do deseti let.