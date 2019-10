Ten již v pondělí tlumočil varování státního podniku Povodí Vltavy a ministerstva zemědělství, upozorňují na únik prostředků na impregnaci dřeva z výrobního areálu v Klatovech v Plzeňském kraji. Chemikálie se tam dostaly do Drnového potoka, který se vlévá do Úhlavy – a ta je zase přítokem Berounky.

Nežádoucí příměsi tak jsou vodou unášeny směrem k Rakovnicku, Berounsku, Praze-západ a hlavnímu městu. Vodohospodáři udělali jediný kok směrem k nápravě, který se dá podniknout: navýšili odtoky z přehrad, aby se koncentrace škodlivin co nejvíce naředila. Způsob, jak je z vody odstranit, neexistuje.

Pravidelný monitoring Povodí Vltavy hlásí, že uniklá nebezpečná látka se zatím do středních Čech nedostala, informoval v úterý krajský úřad. „Nicméně postupuje dále a v Berounce na území Středočeského kraje by se mohla objevit zhruba do dvou dnů,“ varoval krajský úřad. Nadále tedy platí pondělní výstraha: v Berounce se nekoupat, nejíst ulovené ryby – a vodu nepoužívat ani k napájení zvířat nebo k zalévání zahrádek.

Takzvané nadlepšování průtoků manipulací na vodních dílech, jak se zvýšení odtoku z přehrad nazývá, by dopady na životní prostředí mělo omezit. Všem škodám ale nezabrání. „Riziko pro vodní organismy, především ryby, přetrvává,“ uvedl krajský úřad v úterý.