„Mohli nejen ochutnat chřest na talíři, ale také se přímo na poli seznámit s procesem jeho pěstování a sklizně,“ připomněl středočeský radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu Martin Draxler (ANO). Ani on v Hostíně nechyběl – tamější chřestování, jež už se stalo tradicí, se totiž koná s podporou kraje. „Toto je přesně typ akce, která si podporu zaslouží,“ pochvaluje si radní Draxler.

Ocenil zároveň, že tuto zeleninu zde mohou objevovat i ti, pro něž zatím zůstává poněkud neznámou. Pěstování chřestu sice mělo na Mělnicku (a na polích u Hostína obzvlášť) velkou tradici – ta však zůstala pozapomenuta poté, co se zde od přelomu čtyřicátých a padesátých let začalo ve velkém s bramborami. Obří brázdy, jež záhony na chřestových polích připomínají a na nichž je nutno odvádět vysoký podíl ruční práce, se tam vrátily až na sklonku devadesátých let. Novou éru chřestu tam tehdy přinesli pěstitelé z Nizozemí.

Na české spotřebitele to však ještě výraznější dopad nemělo; většina úrody totiž putovala do zahraničí. A navíc se zdálo, že obnova pěstování chřestu by se zde mohla stát pouhou epizodou. Změna nastala před sedmi lety, kdy firmu vykoupili nynější čeští majitelé. S plány pěstovat tuto sezonní zeleninu dlouhodobě a ve velkém – nyní jí patří 185 hektarů – a naučit našince opět konzumovat její zelenou i bílou variantu. Ty dnes v Hostíně produkují rovnocenně; v poměru 1:1.

O tom, jak rozmanité pochoutky se dají z chřestu připravit, se o víkendu přesvědčily skutečné davy návštěvníků. Nechyběly ani takové speciality jako chřestová zmrzlina – a dokonce i chřestové pivo. Sezona chřestu potrvá ještě zhruba měsíc – sklizeň obvykle končí v polovině června. Letos „chřestové jaro“ začalo nezvykle brzy: již na počátku dubna.