Chřestová sezona má letos zhruba deset dní zpoždění. Může za to deštivé počasí. „Trochu nás trápí deště, ale na druhou stranu je více vláhy, což by nám mohlo přinést další týden prospěch," uvedl majitel firmy Český chřest Jiří Šafář, který zároveň sdělil, že firma neplánuje letos zdražení. „Letos zachováváme ceny stejné jako loni. Na úkor toho odložíme investice - traktor se koupí prostě příští rok. Pěstování chřestu jsme ponížili o 20 hektarů a snížili plochu výsadky, abychom zredukovali náklady," uvedl pěstitel.

Dopravní peklo na D8 u Nové Vsi. Po nájezdu na Prahu se zavře nájezd na sever

Cena se má podle něj pohybovat podle jakosti v rozmezí 80 až 220 korun za kilogram. „Chřestová sezona je krátká, a abychom se uživili, potřebujeme chřest prodat během 60 dní. Za tu dobu potřebujeme vydělat peníze na celý rok, takže opravdu u nás záleží na počasí. Čerstvý chřest se musí dostat k zákazníkovi během dvou dní, jinak se zkazí" upřesnil majitel.

Nově přibude křen

Po pěti letech průzkumu a příprav se firma rozhodla rozšířit nabídku o další zeleninu. „Budeme pěstovat křen. Pět let jsme čekali a konečně máme dostatek sadbového materiálu. Dříve se u nás pěstoval malínský křen, ale po revoluci všechno zmizelo. Myslel jsem si, že neexistuje nic složitějšího, než pěstování chřestu. Mýlil jsem se. Pro představu: křen, který plánujeme sázet zabere 1500 hodin lidský práce, než se dostane k zákazníkovi," řekl Šafář.

Co bude s opuštěným chemickým učilištěm? Budovu chtějí od kraje koupit Kralupy

Rozhodnutí potěšilo i některé zemědělce z okolí. Petr Hanka, zemědělec ze Zálezlic a předseda Zelinářská unie Čech a Moravy, poděkoval místním sedlákům, že vrátili křen do České republiky.

Co jste možná nevěděli

- z chřestu lze udělat pálenku. Firma Český chřest má vlastní zkušenost. V Chlumíně, kde je palírna, však zasmrádly trubky tak, že další alkohol byl cítit chřestem.

– chřestová sezóna trvá od poloviny dubna do konce června. Je tedy velmi krátká a pěstitel musí zmobilizovat veškerou pozornost a sílu do tohoto krátkého období, které mu zajišťuje příjem na zbytek roku.

– tradiční pěstování chřestu dostalo trhlinu za minulého režimu, kdy dostal nespravedlivě nálepku buržoazní pochoutky. Ve skutečnosti byl problém v neflexibilním socialistickém zásobování, neschopném dopravit jej k zákazníkovi včas.

– u chřestu je klíčové, aby se dostal k zákazníkovi do 24 až 36 hodin od sklizně. Jedině tak si uchová všechny své nutriční benefity.

– uskladnit jej lze ve vlhké utěrce nebo v mikrotenovém sáčku v chladničce při 2 až 4° C. Takto vydrží 4 resp. 5-7 dní čerstvý. Zamražený chřest prodlouží svou čerstvost až na půl roku.

– chřest je velice prospěšný lidskému zdraví včetně afrodiziakálních účinků.

– zelený i bílý chřest jsou jedna a tatáž rostlina. Rozdíl spočívá v tom, že bílá varianta nemá přístup ke světlu a neprodukuje zelený chlorofyl.

– pro vypěstování kvalitního a chutného chřestu je zapotřebí lehké písčité půdy. Právě takové je v Polabské nížině na Mělnicku.