O potřebě změn ve struktuře oborů i v rozmístění škol se hovoří dlouhodobě – a zdá se, že za vcelku všeobecného souhlasu. Ten se však vytrácí, jakmile se objeví zmínka o slučování konkrétních škol. To se objevují protesty i petice pedagogů, rodičů i starostů z okolí – a v minulosti byly úspěšné: opakovaně se stalo, že od již ohlášených záměrů politici ustoupili.

Není se třeba bát, že by představitelé kraje přijali takové rozhodnutí, které by učně či studenty a jejich rodiče nechalo na holičkách, ujistil Vácha. I v případě, že by došlo na zásadnější změny, bude možné studium dokončit. „Určitě se nestane, že bychom někomu přišli říci: končíme – a vám přejeme hodně štěstí,“ zdůraznil. S tím, že dokončení přípravy ve vybraném oboru by nemělo být narušeno víc než zhoršením komfortu: s cestováním do vzdálenějšího města v důsledku sloučení.

Právě dojíždění by u mladých lidí ve věku středoškoláků neměl být problém, míní Vácha. Současně za velkou chybu označuje vybírání oboru podle toho, „co je blízko“. Třeba žáci, jež by lákala dejme tomu práce zahradníka, jsou pak směrováni do strojírenství jen proto, že nedaleko je učiliště vzniklé třeba z toho důvodu, že kdysi, ještě za komunistického režimu, tam působil nějaký podnik; ten už třeba mezitím i zanikl. „Ať vyberou, co dítě chce dělat, k čemu má předpoklady a po čem touží; ne podle nabídky, co je nejblíž, radí Vácha. S tím, že v potaz je třeba brát také budoucí uplatnění.

Pohled politiků i expertů

Změny, které bude navrhovat zastupitelům, podle slov radního vzejdou z několika zdrojů. Lze se opřít o práci předchůdce, někdejšího radního pro oblast školství Zdeňka Seidla (tehdy ČSSD), jenž vytvořil pracovní skupinu, která předložila konkrétní návrhy. Školy, na něž optimalizační komise upozorňuje, však nyní Vácha jmenovat nechce; míní, že by to mohlo přinést víc škody než užitku.

Sám chce úzce spolupracovat jak s členy výboru krajského zastupitelstva pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost (do něhož své zástupce vyslaly politické strany a který se poprvé sejde ve středu), tak s odborem školství krajského úřadu. Zatímco výbor má nabídnout politicko-laický pohled, úředníci připraví zhodnocení podle rozmanitých kritérií.

K těm patří třeba posouzení, jak jsou obory žádané, naplněnost škol, jejich dostupnost v rámci kraje, ale třeba i vazby mezi jednotlivými školami nebo zhodnocení, zda sídlí v budově vlastněné krajem; roli však hrají například i údaje o očekávaném nárůstu počtu žáků opouštějících základní školy.

Na Váchovi v roli radního pak bude najít optimální průnik; se zvážením nejrůznějších vlivů a souvislostí. „Nemůžeme třeba říci, že bychom chtěli plošně rušit školy, které nyní mají naplněnost pod 40 procent,“ zdůraznil, že ke konečným návrhům se nelze jen tak nějak jednoduše dopočítat.

Především politické rozhodnutí

Vácha je připraven, že po zveřejnění konkrétních návrhů se objeví i to, co označuje jako „neoficiální tlaky“. Na jejich důsledky si opakovaně stěžoval předchůdce Seidl, když vysvětloval, proč během svého působení rezignoval na prosazování optimalizace sítě středních škol. „Chybí politická vůle,“ posteskl si, když jím předkládané návrhy opakovaně nezískaly podporu při hlasování zastupitelů.

Tomu, že jde především o politické rozhodnutí, přitakává i nynější radní Vácha. Totéž ostatně platí pro možné změny v systému krajských stipendií, což je další téma, jež chce otevřít hned na prvním zasedání zastupitelského výboru. Stejně jako modernizaci oborové struktury.

Hlavní plány středočeské koalice pro střední školství



- Inovace oborové soustavy s podporou moderních oborů důležitých pro ekonomickou prosperitu kraje (IT technologie, pedagogické, zdravotnické a sociální obory)



- Propojení studia s praxí – tedy zapojení zaměstnavatelů do odborné přípravy včetně úspěšného přechodu žáků do profesního života



- Optimalizace sítě středních škol s ohledem na regionální dostupnost, technický stav budov, zájem uchazečů a očekávaný demografický vývoj



- Revize systému plošných krajských stipendií se změnami zacílenými na skutečný motivační efekt této podpory



Zdroj: Programové prohlášení Rady Středočeského kraje 2020 – 2024