Projektová manažerka Středočeské centrály cestovního ruchu Karolína Kratochvílová radí vyjet si i za město. „Letos si připomínáme 150 let od narození slavného architekta Jana Kotěry – a právě poblíž Kolína je možné vidět dva zámky, na nichž se podílel,“ upozornila. Hovoří jednak o novém zámku v Ratboři, který dnes slouží jako hotel Chateau Kotěra s vyhlášenou restaurací, jednak o starém zámku v těsném sousedství. „Ten byl podle Kotěrových plánů upraven do současné podoby,“ upozornila, že i zde lze najít tvůrčí rukopis věhlasného architekta.

Královské město Kolín, jemuž se díky řadě židovských památek přezdívá Jeruzalém na Labi, radí prohlédnout si i z výšky. To umožní třeba rozhledna Vodárna, vzniklá z bývalé vodárenské věže, anebo středověká věž Práchovna. „V blízkém parku jsou k vidění sochy medvědů ze známé pohádky Potkali se u Kolína,“ nabízí Dlouhá také vjemy, které lze najít při zemi.

K vidění je toho však mnohem více. „Z městských památek přitahuje pozornost torzo presbytáře klášterního kostela minoritů, jehož původní podoba padla za oběť husitským válkám a později švédským nájezdům. Moderní dobu v Benešově zastupuje Muzeum umění a designu, zaměřené na tvorbu 20. století a tvorbu současnou,“ nabízí Dlouhá pohled na minulost i současnost. S dodatkem, že za adrenalinem i odpočinkem lze v Benešově vyrazit do Stone Parku. Poblíž města je pak možné navštívit Farmpark Soběhrdy se zvířaty z celého světa a celou řadou atrakcí, letos otevřený do 31. října. Naopak poslední letošní příležitost k návštěvě mají o víkendu příznivci zábavného vyžití v Lanovém parku Slapy, kde jsou připravené trasy pro odvážné všech věkových kategorií. „Malým i velkým automobilovým závodníkům udělá radost návštěva Retroautomuzea ve Strnadicích,“ nabízí Dlouhá další tip.

Benešov Dlouhá představuje jako město v Posázaví, známé i díky blízkému zámku Konopiště s rozlehlým parkem. Právě tam se vyplatí vydat i těm, kteří už Konopiště znají – avšak ještě neviděli, co na zámku přibylo 21. září. V místní zbrojnici mají návštěvníci nově možnost obdivovat mimořádně zachovalý renesanční zdobený štít, který ze zámecké sbírky, patřící původně arcivévodovi Františku Ferdinandovi d’Este, před téměř 80 lety ukradli nacisté. Po dlouhém dohledávání a vyjednávání si tento skvost česká delegace převzala v Muzeu umění ve Filadelfii – a z USA se vrátil na Konopiště.

