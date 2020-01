Tip Deníku: Trysky raket i skafandry. Výstava slibuje, že z vás udělá astronauty

/FOTOGALERIE/ Velká putovní výstava o pronikání člověka do vesmíru dorazila na pražské Výstaviště. Představuje přes dvě stovky originálních exponátů - amerických i ruských. Předměty, které jsou na českém území poprvé a do zahraničí míří jen výjimečně, budou v Křižíkových pavilonech k vidění do konce dubna. Shlédnout je tam možné mimo jiné skafandr i kombinézu Jamese Lovella, velitele dramatické „měsíční“ mise Apollo 13 z roku 1970.

V Praze byla 8. ledna 2020 představena výstava Cosmos Discovery. | Foto: Deník / Martin Divíšek