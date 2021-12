Podobná čísla zaznamenává i Praha, i když zde od zveřejňování souhrnných čísel hygienici upustili. Energii prý dávají do trasování a dalších úkolů souvisejících s koronavirovou pandemií.

Součty jsou v posledních týdnech v Praze i ve středních Čechách podobné, i když se data „přelévají“ mezi jednotlivými školami a někdy i mezi okresy.

Slova hygieniků potvrzuje i zkušenost z měst. „Třeba ředitel 3. základní školy Jan Křikava mi sdělil, že ve čtvrtek měli v karanténě čtyři třídy, v pátek jedna nastoupila, další jde do školy v pondělí a zbylé dvě nastupují v úterý. Vše se ovšem mohlo během pátečního dne ještě změnit,“ uvedla mluvčí rakovnické radnice Kateřina Hradilová.

Zmatky a nepopulární opatření

Samotnému řediteli největší rakovnické školy se současná opatření nezamlouvají. „Situace nestojí za nic. Žijete ze dne na den, nevíte, zda děti přijdou či ne. Zapnete počítač a nevíte, zda žáci k němu usednou. Snad tato nesmyslná opatření brzy skončí, protože tohle nemá se školstvím nic společného,“ postěžoval si Jan Křikava.

Online reportáž

Na zmatky upozorňují také v Benešově. „Žádná ucelená hlášení k nám z hygieny nepřicházejí. Je v tom obrovský chaos, že vlastně vůbec nevíme, kolik žáků nebo tříd je v karanténě,“ uvedla vedoucí Odboru školství mládeže a tělovýchovy Městské úřadu Benešov Ivana Kárová.

Situaci popsala tak, že změnu stíhá změna a neustále se informace u zavřených třídách a těch znovuotevřených prolínají. „To je také způsobeno tím, že některé třídy se do stejné situace dostávají několikrát za sebou. Samotní ředitelé škol z toho jsou už zoufalí. Hygiena nestíhá trasovat, a s tím jí proto pomáhají i sami ředitelé škol. Je to zkrátka chaos,“ zhodnotila.

Covid ve stovkách škol

Podle nejnovějších dat dostupných za poslední týden v listopadu byl ve středních Čechách zaznamenán výskyt koronaviru celkem v 375 zařízeních. Nejvíce na Mělnicku (49, dále na Benešovsku (44) a Kladensku (41). Škol s uzavřenými třídami evidovali hygienici 338, zcela uzavřených škol osm: tři na Boleslavsku, po dvou na Kolínsku a Mělnicku, jednu na Příbramsku.

Naopak v Praze by v tuto chvíli neměla být zavřena ani jedna škola. V hlavním městě se podle dostupných dat covid týká každý týden necelých 200 škol. Nejvíce jich dlouhodobě spadá do obvodu Praha 4, kam kromě čtvrté městské části spadají i Praha 11 nebo Praha 12.

Pozitivních školáků bylo naposledy v metropoli 334, jak ukázaly výsledky plošného PCR testování na přelomu listopadu a prosince. Pozitivních žáků a studentů ve středočeských školách napočítali hygienici 1237. Nejvíce na Kutnohorsku (177), Nymbursku (167) a Příbramsku (132). Pedagogů s covidem bylo v celém kraji 153.

Bez učitelů

„Situace je složitá, ale máme ji pod kontrolou. Paradoxně víc než nemocnost dětí nás trápí nemocnost a karantény pedagogů. V některých školách je to nyní personálně na hraně,“ popsal místostarosta Kutné Hory Vít Šnajdr.

Vážná situace panuje na ZŠ v Městci Králové. Ředitel Petr Novák vyhlásil proto na první tři prosincové dny ředitelské volno, které je motivováno z velké části chybějícím personálem. „Někdo je doma v karanténě, jiní onemocněli i jinými nemocemi. Zvládnout personální obsazení výuky bylo v poslední době velmi těžké. A já si bohužel nemyslím, že v nejbližší době se to změní k lepšímu,“ přiznal ředitel Novák.

Naopak z nejhoršího se podle svého vedení dostávají základní školy v Králově Dvoře. „Co se týče výuky, musíme kombinovat prezenční a distanční formy, což je pro nás velice náročné. Jsme velké školy, kdy nám pomáhá flotila třiceti asistentů. A když nám spadne učitel do karantény, tak může učit aspoň skrze něj. To nám neskutečně pomáhá. V posledních týdnech jedeme na plný plyn a jsme rádi, že se nám to takto daří. Ale věříme, že jsme si prošli tím nejhorším, protože se ten vývoj pomalu lepší,“ řekl Evžen Krob, ředitel základních škol Jungmannova a Počaply.

Optimističtí jsou i na jedné ze základních škol v Kolíně. „Průběžně se nám objevují pozitivní děti, průběžně máme jednu, dvě třídy v karanténě, ale zvládáme. Na situaci, jaká je, je to ještě relativně dobré. Pravidelně komunikujeme s hygieniky, výborná spolupráce, to nám hodně pomáhá, moc si jejich práce vážím,“ shrnula ředitelka 7. základní školy Kolín Renata Jeřábková.

Ve středních Čechách se za dva týdny očkovalo podobně, jako dřív za dva měsíce

Vzhledem k situaci zvažují některé školy prodloužení vánočních prázdnin. Obzvláště poté, kdy tuto možnost odmítla dosluhující vláda. „Ředitelé s vedením odboru školství jednají o případném ředitelském volnu před vánočními prázdninami. Rozhodnuto o něm už je na 3. a 9. základní škole,“ řekla mluvčí boleslavského magistrátu Šárka Charousková.