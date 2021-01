Kraje mají své podněty uplatnit tak, aby na ně bylo ještě možno reagovat před spuštěním tohoto systému v ostrém provozu. Ten se má rozběhnout od pátku 15. ledna s omezením na seniory od 80 let výš – a od 1. února pak pro všechny občany.

Registraci kraje ještě neviděly

Jednotlivá očkovací místa sice zajišťují kraje, centrální rezervační systém, který lidem umožní zaregistrovat svůj zájem o vakcínu a následně jim bude určeno, kdy a kam si pro ni mají přijít, však chystá stát. A kraje mají podněty k tomu, jak má systém fungovat a co musí umět. Ještě před ostrým startem provozu také kraje na základě požadavků Asociace krajů dostanou zkušební přístupová oprávnění, aby jejich experti mohli vše otestovat.

První informace o podrobnostech elektronického systému obdržely kraje podle slov středočeské hejtmanky Petry Peckové (za STAN) na videokonferenci s ministrem zdravotnictví Janem Blatným (za ANO) – k čemuž Pecková ocenila jeho jasné a výstižné odpovědi na dotazy – i s premiérem Andrejem Babišem (ANO); v úterý 5. ledna pak přišly podklady k prostudování.

Na krajském úřadu se jejich pročítání věnovaly týmy z několika odborů: zdravotnictví, sociálních věcí, informačních technologií i právníci. A v pátek na ministerstvo zdravotnictví dorazily jejich podněty k tomu, co upravit, pozměnit, vylepšit či doplnit. To, že poslaly k uplatnění své nápady, ohlásily i ostatní kraje. Někteří ministerští úředníci tedy měli rušný víkend. A v pondělí bude následovat další videokonference hejtmanů s ministrem Blatným, připomněla Pecková.

Blízko bydliště, ale ne vždy

Krajský radní pro oblast zdravotnicí Pavel Pavlík (ODS) uvedl, že Středočeši například upozorňují, aby systém zajišťoval posílání zájemců o očkování do vakcinačních center poblíž místa bydliště; ne tedy, že by občan, který bydlí například v Miličíně na České Sibiři při jižním okraji Benešovska, musel kvůli očkování cestovat třeba do Mladé Boleslavi. Nebo požadují, aby byla do systému začleněna možnost sloučit očkování pro dva lidi – aby se manželé, pokud jsou ve stejné věkové a zdravotní kategorii, mohli vydat do vakcinačního centra společně a nebylo každému z nich přiděleno jiné datum.

Výhrady se také týkají pravidel pro povinné vybavení očkovacího místa. Pavlík v té souvislosti hovoří téměř o podobnosti s oddělením ARO – a tudíž ministerstvo dostalo seznam, co všechno by tam asi být nemuselo. Pro středočesko-pražské poměry dále hejtmanka považuje za podstatné, aby si lidé mohli vybrat, kde by chtěli být očkováni i mimo okruh bydliště: vždyť spousta Středočechů dojíždí do Prahy do práce, takže by neměli problém zaskočit do fakultních nemocnic, naopak řada Pražanů tráví home office na svých chalupách či chatách.

Kraj posílá obcím vzory plakátů

Zásadní připomínkou je podle Pavlíkových slov způsob, jakým je registračně-rezervační systém připravován. „Nikdo z nás to ještě nevidět,“ konstatoval. Zaslané připomínky tedy vycházejí jen z poznatků podle poskytnuté dokumentace; nikoli z praktických zkušeností se skutečným fungováním elektronických formulářů. A Pecková se v souvislosti s očkovací kampaní ohrazuje i vůči úrovni informovanosti.

Ve vztahu k občanům se snaží pomoci kraj tím, že připravuje a posílá starostům elektronické letáky s aktuálně dostupnými základními údaji odpovídajícími na nejčastější otázky, které je možné zveřejnit třeba na webových stránkách obce, případně vytisknout a vyvěsit způsobem v místě obvyklým.

Informace však podle hejtmanky chybějí i lékařům. Připomněla v té souvislosti zkušenost primáře interního oddělení Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi Martina Poláka, který se stal krajským koordinátorem očkování proti koronaviru. Už prý měl 70 telefonátů od lékařů alergologů! S konkrétními dotazy, co dělat a jak postupovat… „To přitom nejsou otázky, které by měly být směřovány na nás,“ upozornila Pecková: jsou to státní orgány, od koho se doktoři měli všechno dozvědět.